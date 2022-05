Keď prišla Ivana Bartošová Ivana na premiéru minisérie o svojej sestre Ivete, vyslúžila si búrlivý potlesk. Pozrite, ako teraz vyzerá!

Trojdielna miniséria o speváčke Ivete Bartošovvej konečne uzrela svetlo sveta. Na slávnostnú premiéru do pražskej Lucerny prišli nielen jej tvorcovia, účinkujúci a priaznivci Ivety Bartošovej, ale aj tí najdôležitejší, bez ktorých pomoci a súhlasu by nikdy nevznikla. Keď sa v lóži bok po boku vedľa seba objavili sestra-dvojča Ivety Bartošovej Ivana a Ivetin syn Artur Štaidl, odmenili ich prítomní dlhotrvajúcim potleskom.

Bez súhlasu Artura Štaidla a Ivany Bartošovej, ako aj bez jej cenných informácii o sestre Ivete a o dobe, v ktorej začínala spevácku kariéru, by tento pre divákov príťažlivý projekt nemohol vzniknúť. Ako prezradil režisér minisérie Michal Samir, dosť sa obával, či od rodiny Ivety Bartošovej vôbec dostane súhlas, ale svojim citlivým prístupom ich presvedčil, a tak vzniklo dielo, ktoré všetci s napätím očakávali.

Keďže spolupráca všetkých zúčastnených, tak Ivetinej sestry Ivany pri poskytovaní cenných podkladov, ako aj záujem samotného režiséra a účinkujúcich pokračovať v tejto téme je značná, režisér už aj naznačil, že diváci sa skutočne môžu tešiť na spracovanie aj ďalšieho životného obdobia speváčky Ivety Bartošovej.

Hoci Artur Štaidl priznal, že pri čítaní podkladov pre scenár minisérie o jeho mame mu nebolo všetko jedno, a nebolo to pre neho ľahké čítanie, na premiére už žiaril spokojnosťou a nešetril úsmevmi. Svoju rolu v tom určite zohrala aj prítomnosť jeho tety Ivany, ktorá kvôli premiére pricestovala zo Švajčiarska, kde roky žije. Na prvý pohľad bolo vidieť, že sú si blízki.

Ivana Bartošová momentálne vo Švajčiarksu pracuje ako hotelová služba rehabilitačnej kliniky, ale v mladosti tiež spievala, ba poniektorí tvrdili, že mala výraznejší hlas ako jej sestra Iveta. Ivana a Iveta, hoci boli dvojičky, boli rozdielne nielen vzhľadom, ale aj povahou. No napriek tomu, keď si pozriete najnovšie fotky Ivany Bartošovej, nájdete v nej aj čosi z Ivety, oči, úsmev, účes... Veď pozrite FOTO v GALÉRII.

A hoci Ivana sa momentálne spevu už nevenuje, predsa len budú mať priaznivci Ivety Bartošovej možnosť vypočuť si aj jej spev. Ivana je totiž spoluorganizátorkou spomienkového koncertu V mene lásky, ktorý sa snáď konečne uskutoční 2. októbra v Lucerne. Hold tam Ivete vzdajú rôzni interpreti a dve piesne zaspieva aj Ivana. So Stanislavom Hložkom (67) to bude duet S láskou žiť, ktorý v roku 1996 naspievala so sestrou na album Čakám svoj deň. A potom publiku predstaví málo známu pieseň Tisíc obyčajných vecí, s ktorou sa Iveta v roku 1983 prihlásila do Mladej piesne Jihlava.