Stará láska nehrdzavie. Celeste Buckingham sme prichytili na rande s exmilencom, pozrite FOTO!

Stará láska nehrdzavie? Speváčka Celeste Bucking­ham (28) s americko-švajčiarskymi koreňmi získala v našich končinách už niekoľkokrát titul najhranejší mladý autor. Medzitým bojovala so psychickými problémami, s poruchami príjmu potravy a na sociálnych sieťach neraz čelila urážkam a body­shamingu. Pred tromi rokmi sa zbavila svojej nehnuteľnosti v Bratislave a rozhodla sa odsťahovať na portugalskú Madeiru zaliatu slnkom, kde žijú jej rodičia.

Po šiestich nevydarených vzťahoch sa Celeste rozhodla oddýchnuť si od mužov a všetko nasvedčovalo tomu, že si slobodný život vychutnáva plnými dúškami. Keďže na Slovensko chodí už len dva– až trikrát do roka, prekvapilo nás, keď ju fotoreportér PLUS 7 DNÍ stretol pred mesiacom v bratislavskej reštaurácii na „dvojitom rande“. Jedným z mužov bol jej expartner český podnikateľ Aleš Mlátilík (45). S ním sa Celeste rozišla pred štyrmi rokmi. Speváčky sme sa preto pýtali, či znova tvoria pár.

Detox od chlapov

Bývalá superstaristka má za sebou niekoľko neúspešných vzťahov. Randila s bývalým superstaristom Martinom Harichom, hudobníkom Matějom Vávrom, so zubárom Brunom Malíkom, ktorý robí aj dídžeja a prezývajú ho DJ N.Y.X. Pár tvorila aj s českým podnikateľom Alešom Mlátilíkom starším o 17 rokov, riaditeľom zľavového portálu, ktorého mnohí môžu poznať i z Telerána, neskôr si padli do oka s bubeníkom kapely Lavagance Robertom Dandom. Vzťahy jej väčšinou nevydržali z rovnakého dôvodu – z nedostatku času pre veľkú pracovnú zaneprázdnenosť. „Človek po šiestich nevydarených vzťahoch začne premýšľať, že možno to nie je ich vina, ale niečo je so mnou. Tak som si povedala, že si dám detox, a teraz som single,“ povedala so smiechom v januári 2021 v Marcinovej talkshow. Tvrdila, že si slobodný život užíva a necíti sa ani osamotená, veď je vraj neustále obklopená blízkymi a priateľmi.

Návrat k ex?

Napriek tomu, že speváčka pred tromi rokmi predala svoj luxusný byt v hlavnom meste a portugalský ostrov, kde si kúpila malý domček, sa pre ňu stal domovom, na Slovensko sa vracia párkrát do roka. My sme ju v uliciach Bratislavy zastihli zhruba pred mesiacom na Hviezdoslavovom námestí v jej obľúbenej talianskej reštaurácii, kde trávila nejeden večer. Tentoraz sa tam stretla s tromi priateľmi – jednou ženou a dvoma mužmi. Jedným z nich bol aj jej expriateľ Aleš Mlátilík, s ktorým začala randiť pred piatimi rokmi a boli spolu zhruba rok.



Hoci vzťah pol roka tajili, keď sa konečne ukázali bok po boku v spoločnosti, bolo vidieť, že speváčka rozkvitla. Možno aj preto ich rozchod v máji 2019 mnohých prekvapil. „Ďakujem za všetko, láska. Bohužiaľ, každá dobrá vec sa musí raz skončiť. Ďakujem za krásny rok. Prajem ti len to najlepšie, najmilšie a najkrajšie. Nech je tvoj život naďalej plný lásky a šťastia,“ odkázala Ale­šovi na rozlúčku Celeste. Podnikateľ sa k rozchodu vyjadril tiež, no bol oveľa stručnejší. „Ďakujem,“ napísal ku koláži, ktorú spravil zo spoločných fotiek. Aký bol dôvod konca ich lásky, doteraz nie je známe. Faktom je, že Aleš už mal dieťa a podľa niektorých vyjadrení sa na trvalý zväzok ešte necítil.



Po štyroch rokoch od konca ich lásky však nemajú na seba ťažké srdce, o čom sme sa sami presvedčili. Na ich tvári bolo vidieť, že si aj po rokoch rozumejú, usmievali sa, zabávali, debatovali a popíjali letné drinky. Preto nás zaujímalo, či sa predsa len nedali opäť dokopy. „Nie sme spolu, sme už roky iba kamaráti,“ odvetila nám Bucking­ha­m stručne, hoci v minulosti sama priznala, že väčšina jej vzťahov vznikla z dobrého kamarátstva, ale rovnako ostala s expartnermi v kamarátskom vzťahu aj po rozchode. „Rozchody nie sú jednoduché a neexistuje žiadna garancia, že rozídení ostanú aj priateľmi. Ja to šťastie mám,“ hovorí na záver.