Český muzikálový spevák Bohuš Matuš posledné roky rozhodne nemá na ružiach ustlané, s jeho životom sa spájajú viaceré škandály. Ten prvý spôsobil, keď sa ako zrelý muž po štyridsiatke dal dokopy s neplnoletou tínedžerkou Luciou Palkaninovovu. Darmo potom vysvetľoval, že Lucinka vyzerala staršie a vyspelejšie a on teda netušil, že ešte nemá ani pätnásť rokov. Všetci ho začali považovať za pedofila, kolegovia v divadle si z neho robili posmešky.

Napriek tomu, že si s Lucinkou napokon založili rodinu, majú spolu päťmesačnú dcéru Natálku a dokonca sa už stihli aj zosobášiť, po ich svadbe prišiel ďalší škandál. Bohušov "kamarát" a kolega z divadla Marián Vojtko totiž začal rozširovať, že Lucie najprv mala záujem o neho, a až keď ju odmietol, skončila u Bohuša. Lucie tak vyznela ako dievčina ľahkých mravov, ktorá naháňa spevákov, a jedného sa jej napokon aj podarilo uloviť...

A do tretice sa do Bohuša pustila známa slovenská speváčka, ktorá na ňom nenechala nitku suchú a Bohuša poriadne ponížila. Povedala o ňom, že je v podstate dieťa, sám mal kedysi nanič detstvo, a tak sa z neho nikdy nedostal. A aj ďalší hereckí kolegovia na margo jeho svadby len ironicky poznamenali, že to je určite "pravá láska", pozrite si v galérii, ktorí to sú. Nuž, nemajú to zaľúbenci Bohuš a Lucinka ľahké ani po svadbe.