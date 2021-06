Silvia Kucherenko má nového amanta? Neuveríte, kto je ten chlap! To by vám ani vo sne nenapadlo

Silvia Kucherenko vždy priťahovala pozornosť mužov, ale že opantá práve tohto...? Budete len pozerať, ktorý "kocúrisko" sa k nej lačne túlil!

Vždy bola neprehliadnuteľná! Modelka Silvia Kucherenko sa nikdy nemohla sťažovať na to, že by si ju nevšímali, a to tak muži, ako aj ženy. V minulosti si užila kopec pozornosti najmä kvôli perám ako párky. Hoci modelka tvrdila, že takéto pery sú vo svete trendy, v našich končinách jej nikto nepovedal inakšie, ako "káčerí zobák". Silvii to určite nebolo príjemné, ale nezrútila sa z toho. Napokon, trendy sa našťastie po čase vždy zmenia, a tak aj Silvia sa rozhodla pre postupné zmeny.

Po čase sa teda Silvia pochválila fotkami, na ktorých mala zmenšené pery. Modelka tak konečne už vyzerala oveľa lepšie, než predtým. Minimálne jej obdivovatelia boli z jej nového výzoru uchvátení. Silvia sa však rozhodla aj pohrať so svojím účesom. Pohrať je ten správny výraz, lebo hoci na fotkách to vyzeralo tak, že si svoje dlhšie vlasy dala skrátiť na mikádo, Silvia priznala, že si ich len takto špeciálne upravila do kratšieho účesu.

Fanúšikovia modelky boli z jej nového zjavu doslova nadšení a nešetrili komplimentmi. Všetci jej lichotili, ako jej tento kratší účes pristane a pýtali sa jej, či si aj naozaj nechá skrátiť vlasy. Modelka však zostala pri svojom klasickom účese, ktorý jej typu jednoducho pristane.

A to, že Silvia svojím zjavom stále dokáže priťahovať pánsku pozornosť, potvrdila aj nedávno, keď sa pochválila spoločnými fotkami s jedným veľmi známym pánom, ktorý sa k nej túlil. Budete len oči otvárať, ktorý ženáč sa to na ňu lepil. Žeby nový amant? Pozrite si ich spoločné fotky v GALÉRII!