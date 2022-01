Simona Krainová predviedla figúru ako lusk, ale pozrite, čo tá teraz jedáva...

Hoci Simone Krainovej (48) chýba do päťdesiatky len niečo vyše roka, stále sa môže pýšiť skvelou figúrou. Ale nečudo, Simona je známa svojou disciplínou, najmä čo sa pohybu týka. Pravidelne cvičí, denne prebehne niekoľko kilometrov, a je jedno, či je sviatok, či piatok. Výsledky potom na nej samozrejme vidno.

Nebola by to však Simona, keby sa uspokojila s daným stavom a nesnažila sa na sebe stále niečo zlepšovať. A tak zbalila manžela a zopár kamarátok a vyrazili si spolu na dvojtýždenný ajurvédsky pobyt na Srí Lanku.

Simona si naordinovala vskutku prísny režim. Vyvážená strava trikrát denne po piatich hodinách, každý deň cvičenie a šesť kilometrový beh po pláži naboso. No už priebežné výsledky si veľmi pochvaľovala: "Nedokážem popísať pocit, ktorý teraz mám, ale čisté telo, ploché brucho, zdravšie trávenie, kožu ako pätnástka a konečne naskakuje aj čistá, ničím nerušená hlava.. a to nemám za sebou ani polovicu pobytu."

Lenže Simona veľmi rada zhreší, čo sa stravy týka, a tak pri jej fotkách, ktoré na sociálnej sieti zverejňovala, sa často objavil povzdych , že by jej radosť urobila česká klasika, ako sviečková či rezeň so zemiakovým šalátom, ale nepohrdla by ani obyčajným rožkom s maslom. A potom priložila fotku, na ktorej ukázala, čo si na ozdravnom detoxikačnom pobyte dáva na tanier... Keď to uvidíte, nebudete sa čudovať. Nuž, zvykne sa hovoriť, že hladnému sa len o chlebe sníva.