Lucie Vondráčková si pustila ústa na špacír! Mohla toto povedať?!

Zdá sa, že odkedy speváčka Lucie Vondráčková chodí s MMA zápasníkom Zdeňkom Polívkom, má zmysel pre drsnejší humor. Lucie totiž nedávno bola hosťom v youtubovom programe Soukromka, v ktorom skutočne perila.

V debate prišla reč aj na jej vzťah so Zdeňkom. Lucie potvrdila, že sa nsvzíjom podporujú, ona chodí na Zdeňkove zápasy, on zase na jej predstavenia. Byť oporou pre svojho priateľa počas krvavej bitky je speváčkino maximum. Sama by si podľa svojich slov na tento šport netrúfla. „Živím sa tvárou, ani tetovanie nemôžem,“ vysvetlila Lucie.

A potom to prišlo. Keď sa jej druhý hosť programu, youtuber a príležitostný herec Aleš Bejr (45), spýtal, či by sa zúčastnila Clash of the Stars, teda MMA turnaja medzi známymi tvárami na čele s mladými influencermi, Lucie podľa webu Expres vyrukovala s pozoruhodnou odpoveďou.

„Myslím si, že v českom šoubiznise sú rôzne spory medzi rôznymi ženami. Napríklad pani Lela (Lela Vémola) by si to mohla vydiskutovať s tou druhou pani. Nemuseli by si to vydiskutovať iba slovne a toto by sa hodilo,“ narážala na nedávny škandál MMA zápasníka Karlosa Vémolu (37), ktorý mal podvádzať svoju manželku Lelu (33) s mladou pornoherečkou Rikou Fane. „Určite to tam patrí, je to životný konflikt,“ dodala speváčka. Nuž, kto vie, čo by na jej slová povedala Lela...