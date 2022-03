Známy český herec Vojta Kotek chcel byť za vtipného, ale asi nečakal, aký škandál spôsobí... A sebe vyrobil hanbu na sto rokov!

Český herec Vojěch Kotek je dobre známy aj slovenským divákom, ak už pre nič iné, tak tým, že účinkoval v mini sérii o Márii Terézii, kde stvárnil jej manžela Františka Lotrinského, alebo nie tak dávno si zahral v slovenskom seriáli Pán profesor, kde stvárnil rozvedeného právnika Jakuba. Herec, ktorý je inak známy tým, že si svoje súkromie stráži a nerobí škandály, sa tentoraz však predviedol takým spôsobom, že si vyrobil hanbu na celé Česko.







V šou Máme radi Česko, ktorú moderuje Libor Bouček, a kapitánmi tímov sú Vojtěch Kotek a Jakub Prachař, chcel Vojtěch prítomných pobaviť, podľa neho alebo podľa tvorcov relácie, vtipnou, hoci trochu nekorektnou historkou. A prítomným ju aj rozpovedal. „Je to trochu nekorektné, čo teraz poviem, ale skutočne sa to stalo," začal Vojto. "Môj známy mal na návšteve pred šiestimi, siedmimi rokmi kamaráta z Ameriky. A videl u nás v televízii nejaký program, ktorý moderovala Saskia Burešová. A povedal tomu môjmu kamarátovi neuveriteľnú vec. Že nechápe, ako je možné, že Česká republika je takto dopredu pred Amerikou. Že u nás, tu v Česku, moderujú programy trans ľudia!“ Po jeho slovách Bouček s Prachařom na sekundu zamrzli, ale potom sa aj oni zapojili do "šťavnatej" debaty, kde v podstate urazili legendárnu českú hlásateľku a modrátorku, dnes už dámu v rokoch...



TÚTO HLÁSATEĽKU podľa Kotka mali považovať za transsexuála, FOTO!



Keď sa hlásateľke Saskii Burešovej (75) donieslo do uší, čo sa na ňu chystá, zohnala si na Kotka telefónne číslo a rovno sa ho spýtala, čo to má znamenať. Vojto sa hneď ospravedlňoval a začal sa vykrúcať, že to bolo vytrhnuté z kontextu a že sa jej verejne ospravedlní v českej verzii relácie Inkognito, kde mala byť onedlho hosťom. Lenže potom si Saskia uvedenú reláciu aj pozrela, a na základe videného pochopila, že vôbec nešlo o "vytrhnutie“ z kontextu, ale že to mali celé pripravené a takýmto trápnym spôsobom sa na nej všetci traja zúčastnení, teda Kotek, Bouček a Prachař, bavili. „Chlapci si tam zo mňa jednoducho robili srandu v priebehu celého programu, navážali sa do mňa. To nech sa na mňa nikto nehnevá, to naozaj vo svojom veku nepotrebujem,“ uviedla pre portál blesk.cz. rozhorčená bývalá hlásateľka.



Saskia Burešová teda ospravedlnenie ani kyticu od Vojtu Kotka neprijala, odporučila mu, aby peniaze za kyticu radšej venoval na pomoc Ukrajine. Taktiež odmietla aj účinkovanie v zmieňovanej českej verzii relácie Inkognito. A zašla ešte ďalej. Na rovinu povedala, čo si o tom celom aj o Vojtovi Kotkovi myslí: „Mňa to neponížilo, duševné buranstvo ma nemôže ponížiť,“ povedala bývalá hlásateľka. „On to nemyslel zle, ale je hlúpy, to je otázka inteligencie,“ dodala k trápnej afére. Nuž, bolo mu to treba?