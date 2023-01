Do Štefana Margitu sa opäť pustila svokra jeho mladého spolupracovníka, klaviristu Michala Kindla.

To neberie konca! Štefan Margita to po smrti svojej manželky Hanky Zagorovej (†75) nemá vôbec ľahké, a nie len preto, že sa musí vyrovnať s jej odchodom. Nájdu sa totiž ľudia, ktorí sú schopní obviniť ho z kadečoho. Presnejšie ide o stále tú istú ženu, svokru jeho spolupracovníka, klaviristu Michala Kindla.

Zuzana Novotná-Lipavská po Vianociach, keď jej dcéra, zať a vnučka strávili Štedrý deň s čerstvým vdovcom uňho doma, obvinila Štefana Margitu, že si prisvojuje jej vnučku a celkovo si robí nároky na rodinu jej dcéry. Zdôraznila, že sa to dialo aj počas života Zagorovej, ale Hanka to takto nechcela. „Hanička už tu nie je, aby sa mohla brániť... ale som tu ešte ja. Nebola to ona, kto ma pripravil o rodinu.. nikdy by to neurobila. Nikdy nikde nepovedala, že je to aj jej vnučka a to, čo sa deje, nechcela! Odniesla to ale neporovnateľne horšie ako ja. Prajem vám všetkým, aby sa vám nikdy nič také strašné neprihodilo. Aby neprišiel niekto, kto vám zničí všetko, čo ste v živote budovali, kto vám vezme deti a vnúčatá, hoci ste mu dôverovali. A keď už k tomu dôjde, nedajte sa,“ napísala Zuzana Novotná-Lipavská.

A teraz opäť začala páliť ostrými. Pre týždenník Sedmička mala pani Zuzana povedať, že Hanka bola doma často sama, kým jej manžel Štefan trávil čas so svojím klaviristom Michalom Kindlom. „Veľmi dobre viem, že Hanke vadil ten ich nadštandardný vzťah, a tiež viem, že Štefana prosila, nech moju rodinu nechá na pokoji. On už totiž skutočne preháňal. Keď Štefan s Kindlom nebol osobne, tak mu aj päťkrát denne volal, na čo sa moja dcéra sťažovala. Boli to zakaždým hodinové telefonáty,“ tvrdí pani Zuzana.

„Všetko má nejaké hranice. Keď mi dcéra povedala, že na nich Štefan chce napísať byt v Španielsku, ktorý vlastnil s Hankou, dokonca tam teraz boli na dovolenke, zrejme si to pozrieť, neprišlo mi to v poriadku ani normálne,“ prekvapuje Novotná-Lipavská v spomínanom magazíne.