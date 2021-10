Nahrávka z posledného stretnutia Karla Gotta s jeho dcérami rozplakala divákov. Tu je dôvod.

Toto nikto nečakal! Na svetlo sveta sa dostala nahrávka z posledného stretnutia Karla Gotta s jeho dcérami na Bertramke. Išlo o dodatočnú oslavu Gottovej osemdesiatky, dva týždne po jeho narodeninách. Bolo to posledné stretnutie Karla Gotta so všetkými jeho dcérami, čo si maestro bolestne uvedomoval.

Pri stretnutí bola prítomná aj režisérka Olga Malířová Špátová, ktorá priebežne nakrúcala dokumentárny film o Karlovi Gottovi. Tá pri tej príležitosti nakrútila emotívne zábery z oslavy, keď si Karel so svojimi dcérami, ktoré mal konečne a zjavne naposledy pokope na oslave svojich narodenín, chcel zaspievať country pesničku Together Again (Znova spolu).

Karel Gott dcéram na nahrávke hovoril, aby si spoločne zahrali a zaspievali slávnu country pieseň Together Again ... a pritom plakal... Karel hovoril, že už sú zase pohromade a mnoho, mnoho sĺz padá po tvári. Bol veľmi dojatý, ale nebol si istý, či to dojme aj jeho dcéry. Tie, keď zbadali jeho slzy, sa ho prekvapene pýtali, či plače. Gott im odpovedal, že áno, stačí, keď si na tú vec len spomenie... Tento emotívny okamih rozplakal aj divákov.

Dominika Gottová však nedala súhlas so zverejnením svojich záberov z posledného stretnutia s otcom. Hlavným dôvodom bolo to, že v tom období nevyzerala práve najlepšie, kvôli závislosti od liekov a alkoholu. Teraz ju veľmi rozčúlilo, že sa počas rozhovoru s režisérkou Olgou Malířovou Špátovou v českej relácii Showtime objavila nahrávka z tohto stretnutia. Emotívny okamih dojal aj divákov, ale Dominika to považuje za podraz a režisérke to má za zlé.