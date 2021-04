Nevie, čo chce? Dominika Gottová sa síce vracia do Fínska k Timovi, ale pozrite, s kým sa do poslednej chvíle vodila za ručičku po Prahe...

Dominika Gottová svojimi počinmi neprestáva prekvapovať. Keď sa pred vyše rokom za pomerne dramatických okolností vrátila do Prahy, vyzeralo to, že je to už navždy. Vtedy bola pevne rozhodnutá, že sa s Timom rozvedie a v Česku začne nový život. A spočiatku to vyzeralo celkom nádejne. Dominika si našla prácu, schudla, začala sa objavovať v spoločnosti...

Lenže potom tak ako všetkým ostatným, aj Dominike urobila škrt cez rozpočet pandémia korony. Gottova dcéra prišla o prácu, a tak sa snažila živoť, ako sa dalo, najčastejšie tým, že poskytovala informácie o svojej rodine médiám a pripravila aj pomerne škandalóznu knihu o svojom otcovi, čím navyše predbehla vdovu Ivanu Gottovú s vydaním autobiografickej knihy o Karlovi Gottovi, ktorú napísal sám "Božský Kája".

Ani to však nestačilo, aby mohla Dominika slušne fungovať, a tak prehodnotila svoj vzťah k Timovi. Rozvod napokon stiahla a s Timom vo Fínsku požiadali ako sociálne odkázaní manželia o štátny byt, a ten aj dostali. Takže bolo rozhodnuté, Dominika jednoducho zistila, že Tima miluje a vracia sa za ním do Fínska.

Pred definitívnym odchodom do Fínska prišla Dominika doriešiť potrebné veci do Prahy, jednak na úradoch a tiež si aj bola zbaliť svoje osobné veci na odsťahovanie do Fínska. A tiež usporiadala rozlúčku s priateľmi. Dominika vyhlásila, že vo Fínsku zostane už do smrti, ale u nej človek nikdy nevie... Keď totiž prišlo na lámanie chleba, zrazu ju pristihli, ako sa po Prahe vodí za ručičky a objíma s iným mužom, pozrite si FOTO v GALÉRII. Vymenila napokon Tima za tohto muža?