Škandál! Gregorovej syn Brzobohatý že sa rozvádza? Taťána sa preriekla a... To by ste nečakali!

Tu už naozaj nikto nič negarantuje! Jeden z najkrajších českých manželských párov sa vraj rozvádza...

Keď sa syn Hany Gregorovej Ondřej Brzobohatý dal dokopy s bývalou českou Miss a Miss World 2006 Taťánou Kuchařovou, závidel mu ju vari každý chlap, ktorému sa páčia blondínky. Hoci bol Ondro v tom čase krátko po rozvode jeho prvého manželstva, neváhal znova vliezť do chomúta. Dvojica, ktorá rýchlo získala prívlastok najkrajší český šoubiznisový pár, mala veľkolepú svadbu v lete roku 2016.

Kým s prvou nevestou neboli Hana Gregorová, ale ani Radek Brzobohatý spokojní, u tej druhej to bolo iné. Hana si Taťánu obľúbila, a Ondro veľmi ľutoval, že sa jeho otec nedožil toho, aby mu svoju novú lásku mohol predstaviť. Odkedy sa párik dal dokopy, jeden bez druhého sa nepohli, navzájom sa podporovali vo svojich kariérach, akurát toho spoločného potomka odkladali na neskôr.

Taťána ešte v lete tohto roka prezradila, že by si potomka priala hoci aj hneď, ale nezávisí to len od nej, ale aj od toho, ako má pracovné záväzky. Priznala, že počas pandémie korony mali s Ondrom občas ponorku aj krízové okamihy, ale tým si počas pandémie prešlo mnoho párov, a podľa nej, čo je zdravé, to pretrvá. Teraz však český portál ahaonline prišiel s prekvapivou správou, že český párik už nie je spolu...

Naznačuje to nielen fakt, že sa dvojica už nikde spolu neobjavuje, čo predtým nebývalo, ale čosi sa pošepkáva aj v ich blízkom okolí. Navyše Taťáňa nezverejnila na sociálnej sieti spoločnú fotku s Ondrom už od leta a Ondro s Taťánou ešte dlhšie, už vyše roka. A nedávno mala niečo dokonca naznačiť aj samotná Taťána, keď sa v rozhovore s českým expertom na etiketu Ladislavom Špačkom prerieka... Keď vyslovila onú vetu, aj vždy pohotový Šapček len zalapal po dychu. Veď pozrite pod treťou FOTO v GALÉRII, čo mu prezradila.