Škandál! Peštová ukázala FOTO staršieho syna, fanúšikovia ostali v šoku: To vážne vyzerá takto?

Keď Daniela Peštová ukázala fotku svojho staršieho syna, netušila, akú búrku tým vyvolá...

Modelka Daniela Peštová (51) sa na sociálnej sieti občas zvykne pochváliť fotkami so svojimi potomkami. S talianskym podnikateľom Tommasom Butim má prvorodeného syna Yanicka Fausta (26) s Pavlom Haberom dcéru Ellu (20) a najmladšieho syna Paula Henryho (13). Kým Yanick a Ella sú už dospelí a majú už svoj život, z najmladšieho sa Daniela momentálne najviac vytešuje: "Zatiaľ je to môj sladký Pája. Zatiaľ. Dvoch pubertiakov som už vychovala/prežila, a tak si nerobím žiadne ilúzie. Ale kto vie, možno bude po mne a nebudeme o puberte ani vedieť. Aj keď o tom fakt pochybujem! Ale nejaké sny človek mať môže, no nie?," napísala modelka k spoločnej fotke s najmladším synom.

Zato za najstarším synom jej býva občas ľúto. Yanick totiž momentálne funguje v Taliansku, kde žije aj jeho otec, s ktorým je pochopiteľne v kontakte. No hoci je Danielin najstarší syn už preč z domu, zdá sa, že jablko predsa len nepadlo ďaleko od stromu, lebo taktiež má záujem o svet módy a občas si s mamou strihne nejakú spoluprácu v oblasti módy. No keď sa Daniela nedávno na sociálnej sieti pochválila ich spoločnou pracovnou fotkou, zrejme netušila, akú búrku tým vyvolá...

Keď Danielini fanúšikovia zbadali na fotke jej najstaršieho syna, poniektorí sa nezdržali a poriadne mu kvôli jeho vzhľadu naložili. "Chlap už nie je chlapom? Taký krásavec a..." napísala fanúšička Anny. A Danielina sledovateľka Adka s a rovno pustila aj do jeho rodičov s otázkou, "kde sa stala chyba, milí rodičia"... Našťastie sa našlo dosť fanúšikov, ktorým Yanickov vzhľad vôbec neprekážal a zastali sa ho. Pozrite si v GALÉRII FOTO Yanicka, ktoré ich tak pobúrilo, mali by ste problém s tým, ako vyzerá?