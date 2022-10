Tá dopadla! Bývalá detská hviezda Yvetta Kornová (60) spôsobila svojím zjavom poriadny škandál. Strašné, ako teraz vyzerá.

Keď sa špinavá bezdomovkyňa ukázala na tlačovej besede k novému českému seriálu režiséra Tomáša Magnuska Společně sami, herecká kolegyňa Zlata Adamovská ju chcela dať vyviesť z miestnosti, lebo sa pokúšala obsadiť jej stoličku. Ako vysvitlo, išlo o najmladšiu sestru speváka Jiřího Korna Yvettu. No keď uvidíte, ako Korna vyzerala, ani sa nebudete čudovať. Vychudnutá, špinavá, takmer celkom bez vlasov, veď pozrite FOTO v GALÉRII.

Yvetta Kornová kedysi mala našliapnuté na slušnú hereckú kariéru, svoj filmový debut zažila ako dvanásťročná, keď si zahrala v hudobnej komédii Prišla k nám púť. Potom išlo študovať na konzervatórium, štúdium však nakoniec vzdala. Medzitým sa živila všelijako, napríklad aj ako chyžná, rekvizitárka či upratovačka.

Potom však Yvetta začala piť prvú ligu, bývalý manžel jej dokonca ponúkol drogy, ktoré užívala asi dva roky, a postupne prišla o všetko, najmä o svoje tri malé deti. Jan mal vtedy rok a pol, Terezka asi 5 a Káča 4 roky. Yvetta sa celkom spustila. Ako sama priznala, veľmi žiarlila na úspech svojho brata, tak robila veci, ktoré boli na škodu. Chodila špinavá, nosila roztrhané nohavice, aby mu robila hanbu. Bol to však práve jej brat Jiří, ktorý ju odviezol na protialkoholické liečenie, a tým jej zachránil život, hoci... Yvetta takýchto liečení absolvovala sedem, a stále sa z problémov nevedela dostať. Takýto spôsob života sa však podpísal aj pod jej výzor, Yvetta vyzerá ako bezdomovkyňa, pôsobí vari aj o dvadsať rokov staršie, než v skutočnosti je. Záchranné laso jej napokon hodil režisér Tomáš Magnusek, ktorý ju po rokoch začal obsadzovať vo svojich projektoch.

"Videl som reprízu filmu Krajina s nábytkom z roku 1986. Bola krásna a ja som si v tej chvíli povedal, že ju chcem do seriálu Stopy života. Dlho nikde nehrala a mne prišlo, že je to škoda," povedal pred pár rokmi pre Aha! režisér seriálu Bastardi Tomáš Magnusek, ktorý rád obsadzuje zabudnuté tváre. V seriáli Stopy života si Yvetta strihla rolu bordelmamy a bola v nej skvelá.

Režisér Tomáš Magnusek Yvettu potom obsadil aj do filmu Stáří není pro sraby. Magnusek ju osadil aj do čiernobieleho mysteriózneho seriálu Sedmá brána. „Keď nemá prácu a nudí sa, pije, keď prácu má, je O.K. a bezchybná,“ vyhlásil o nej režisér a pokračoval: „V Ratibořiciach v Babičkinom údolí som otvoril filmové múzeum. Yvetta tam za peniaze rok sprevádzala a pracovala aj v miestnej reštaurácii. A keď sa náhodou opila, urobil som zle a ona sa dala okamžite do laty,“ dodal Magnusek, podľa ktorého teraz Yvetta „seká latinu“.

A ďalšou ich spoluprácou je práve nový seriál Společně sami, kde Yvetta hrá bezdomovkyňu, a vyzerá tak, že by ju spomedzi bezdomovcov naozaj nevyhnali, veď pozrite FOTO. Keď na tlačovke vyšlo najavo, že tam nevtrhla žiadna bezdomovkyňa, ale je to len "namaskovaná" Yvetta Kornová, všetkých to pobavilo, hoci spočiatku to až také vtipné nevyzeralo.