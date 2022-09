Škandalistka Agáta musela s pravdou von: Čaká dieťa so Soukupom, FOTO ako dôkaz! Odhalila aj...

To, čo sa už nejaký čas šepkalo, teraz Agáta Hanychová konečne potvrdila! Je tehotná, so Soukupom čaká dieťa...

Agáta Hanychová a Jromír Soukup sa do toho riadne opreli... Keď sa prevalilo, že tvoria pár, málokto ich vzťahu dával šancu, no pomerne rýchlo si získali sympatie svojich fanúšikov. Celé leto, odkedy sa dali dokopy, sa od seba nepohli a dokonca sa svoj vzťah rozhodli aj mediálne zúročiť, keď sa spolu pustili do nakrúcania šou Agáta Jaromíra Soukupa, lenže...

Hoci má Agáta vždy energie za troch, zdalo sa, že je toho na ňu zrazu akosi priveľa, často sa sťažovala na únavu. Z časti sa to dalo pripísať tomu, že okrem prípravy šou pre Soukupovu televíziu sa musela venovať aj svojim dvom deťom, pričom Kryšpín na konci prázdnin podstúpil ortopedickú operáciu. No ako naznačovali posledné dni, za Agátinou únavou bolo aj čosi iné, pozrite si FOTO ako dôkaz v GALÉRII!

Pozorní diváci si totiž na záberoch z vysielania šou Agáta Jaromíra Soukupa všimli, že Agáte sa akosi zväčšili prsia a zaoblilo sa bruško. A všetci vedia, že Soukup na Agátu tlačil, aby prestala fajčiť. Postupne sa začalo šepkať, že Agáta je tehotná. Tá na priamu otázku však len zahmlievala, že sa musí spýtať svojho gynekológa a Soukup zareagoval tak, že pýtajúci sa novinári zrejme vedia viac ako on... Pravda však bola iná...

Dva na sebe nezávislé zdroje pre portál extra.cz totiž potvrdili, že práve Soukp sa medzi kamrátmi mal pochváliť, že jeho Agáta je tehotná. Naveľa teraz aj Agáte pre portál Blesk.cz exkluzívne potvrdila, že je to pravda. A keďže mala na ruke prsteň, ktorý vyzeral ako zásnubný, hneď aj vystala otázka zásnub, na čo Soukup zareagoval, že "zatiaľ" to naozaj nie je zásnubný prsteň, čím naznačil, že aj toho sa Agáta zrejme dočká... Nuž, s týmto párikom ešte bude veselo...