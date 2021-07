Opäť dala o sebe počuť! Dominika Gottová tvrdí, že jej otec tu ešte mohol byť, ale...

Najstaršia dcéra Karla Gotta Dominika si otcove nedožité 82. narodeniny pripomenula vo Fínsku, kam sa po vyše ročnom pobyte v Česku zase vrátila. Spomienky na posledné dni jej slávneho otca a na jeho odchod sú stále bolestivé, napokon, bol to on, kto ju držal nad vodou, keď na tom bola zle.

Dominika si navždy bude pamätať ich celkom posledný rozhovor, ktorý mala so svojím otcom len pár dní pred jeho smrťou. "Telefonovala som s ním, znel veľmi nádejne, hoci sa necítil vôbec dobre," prezradila Dominika. "Hovoril mi, že ho posilňuje rodinný kruh, že mu robia radosť jeho dievčatká a stále dúfal, že to bude dobré," verila spolu s ním Dominika. No ako dodala, lekárka, s ktorou konzultovala jeho zdravotný stav, mu už veľa nádeje nedávala.

Napriek tomu, že sa Dominikina mama pred časom vyjadrila, že Karel Gott sa dcére veľmi nevenoval, "požičiaval" si ju skôr kvôli novinárom, keď sa chcel spolu s ňou odfotiť, Dominika má pekné spomienky na spoločne strávené chvíle so svojím otcom. "Najradšej spomínam na naše spoločné dovolenky, výlety, na naše dlhé rozhovory do noci, sedenie nad Bertramkou, kde sme sa na terase pozerali v noci na osvetlenú Prahu. Tých krásnych a nezabudnuteľných spomienok je naozaj veľa," presviedča Dominika.

Teraz si Dominika pripomenula otcove nedožité narodeniny. "Výročie jeho narodenia si pripomínam vo Fínsku, kde som sa rozhodla znovu žiť. Otecko mi veľmi chýba a bolesť z jeho odchodu je stále rovnaká. Mohol byť ešte medzi nami, ale aj napriek pokročilému veku a ochoreniu chcel stále pracovať a tým si podľa môjho názoru pozemskú púť skrátil," myslí si Gottova najstaršia dcéra.

Dominika prezradila aj to, že sa chystá prečítať si otcovu autobiografiu, ktorá vyšla práve v deň neho nedožitých narodenín.