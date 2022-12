Štefan Margita nemá po smrti svojej milovanej manželky Hanky Zagorovej (†75) pokoj. Aha, z čoho ho obvinili.

Nemá to ľahké. Štefan Margita sa pred štyrmi mesiacmi po tridsiatich rokoch šťastného spolužitia navždy rozlúčil so svojou manželkou Hankou Zagorovou, ktorá odišla na večnosť. Zostal celkom sám, keďže potomka spolu nemali a ani neplánovali. Hanka Zagorová pre svoje ochorenie deti nikdy nemohla mať, a v čase, keď sa vydávala za Štefana Margitu, už na to ani nemala vek.

Dvojica však žila čulým spoločenským životom a mali okolo seba dosť blízkych priateľov, ktorí po Hankinej smrti podali Štefanovi pomocnú ruku, aby mu uľahčili kruté chvíle samoty bez jeho milovanej Hanky. Navyše, teraz po tridsiatich rokoch prežíval prvé Vianoce bez Hanky, v byte , kde spolu toho toľko prežili, a kde mu ju všetko stále tak veľmi pripomína.

Štefan si preto na Štedrý deň k sebe pozval svojich najbližších priateľov, spolupracovníka Michala Kindla s manželkou, s ktorými bola za svojho života v kontakte aj samotná Hanka Zagorová. Margita sa o tom zmienil v televíznej relácii ShowTime. Navyše maličká dcéra Michala Kindla Adelinka je Margitova neformálne adoptovaná vnučka. Lenže na sociálnej sieti sa o celej záležitosti rozpísala naozajstná babička Adelinky Zuzana Lipavská, ktorej sa nepáči, do akej úlohy sa operný spevák pasoval.

„Neviem čo napísať, priatelia, ale takýto „darček“ na Vianoce od dcéry zrejme nikdy nedostanete. Keď sme včera s mamičkou toto v televízii videli, rozhodla som sa, že už nebudem mlčať a nedovolím 'dedkovi', ktorým Margita nie je a nikdy nebol, aby sa ďalej chválil mojou malou vnučkou Adeline, aby uvádzal svojich aj Hankiných priaznivcov do omylu, robil zo seba chudáka a rozprával celý príbeh inak, než sa skutočne odohral,“ rozpísala sa na sociálnej sieti.

„Hanička už tu nie je, aby sa mohla brániť... ale som tu ešte ja. Nebola to ona, kto ma pripravil o rodinu.. nikdy by to neurobila. Nikdy nikde nepovedala, že je to aj jej vnučka a to, čo sa deje, nechcela! Odniesla to ale neporovnateľne horšie ako ja. Prajem vám všetkým, aby sa vám nikdy nič také strašné neprihodilo. Aby neprišiel niekto, kto vám zničí všetko, čo ste v živote budovali, kto vám vezme deti a vnúčatá, hoci ste mu dôverovali. A keď už k tomu dôjde, nedajte sa,“ napísala Zuzana Lipavská a pokračovala.

„Toto malé, krásne dievčatko si nezaslúžilo, aby ho peniaze a niečia povrchná sláva pripravili o časť vlastnej rodiny. Krv nie je voda, píšu mi priatelia. A ja som jej vlastná babička. Prajete nám pekné Vianoce, ale nemáme ich. Až sa nám vnučka vráti, až potom budeme mať pokoj na duši,“ vyliala si srdce pani Zuzana.

A čo na takéto obvinenie hovorí Štefan Margita? „Pani Zuzanku som stretol tak trikrát v živote a vždy sa správala veľmi milo, tak zrazu je prekvapujúca jej reakcia, ale aký má vzťah so svojou dcérou, naozaj netuším. Ale moje meno sa jej asi hodí použiť len kvôli tomu, že sa k nim správam pekne a prijal som ich ako vlastnú rodinu? Dosť smutné. Želám jej zdravý nový rok a nech si to oni sami vydiskutujú,“ uviedol. Nuž, aj s ohľadom na to, že Hanka Zagorová vlastné deti nikdy mať nemohla, je toto viac než citlivá téma. Ešteže sa tohto sporu Hanka nedožila...