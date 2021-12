Škandalózne odhalenie: Žilková že čakala dieťa s týmto režisérom? To meno všetkých šokovalo!

Tak to je gól! Veronika Žilková vypustila do éteru šokujúcu informáciu...

Nielen Agáta Hanychová to má vo vzťahoch pestré, zrejme to majú v rodine. Jej mama Veronika Žilková to v tejto oblasti tiež nemala na ružiach ustlané. Teraz je síce tretíkrát, a zdá sa, že šťastne vydatá, ale s partnermi si tiež "užila svoje".

Jej prvým manželom bol režisér Jiří Hanych (63), s Veronikou Žilkovou (60) ženatý štyri roky. Hanych a Žilková sa vzali v roku 1984, 28. apríla 1985 sa im narodila Agáta. O tri roky dostala herečka ranu pod pás od svojho manžela aj najlepšej kamarátky Barbory, s ktorou boli kamarátky od základky. Lenže Bára vždy pozerala po zadaných chalanoch. Už pred Hanychom Veronike jedného prebrala, tanečníka Marka Čumpelíka, s ktorým potom mala dve deti.

Bára na Hanycha upriamila svoju pozornosť v čase, keď s Veronikou prestavovali rozbitý a nepodpivničený dom v Prahe – Suchodole. Veronika s rodinou v ňom býva dodnes. Trávila u nich leto. Oni mali Agátu, ona s Čumpelíkom dve deti. Veronika opravovala dom, oni dávali pozor na deti. Aspoň si to myslela.... V roku 1988 sa manželia rozviedli, Hanych sa odsťahoval a Veronikinu bývalú kamarátku si vzal. Žilková sa pre zmenu vydala za jeho kamaráta Marka Navrátila. Dnes je jej tretím manželom Martin Stropnický. Agátin biologický otec má s Barborou dve deti.

A práve v čase, keď prežívala krízu vo vzťahu s Hanychom kvôli jeho nevere, si Veronika začala s jedným slávnym režisérom. Podľa Veroniky to bola bláznivá láska, vedela, že nie je jeho jediná a že má aj ďalšie slečny. Napriek tomu sa ho nechcela vzdať.

Veronika názor zmenila, až keď zistila, že s ním čaká dieťa. On však nebol partner na celý život a ani ju tak nebral. Navyše deti ani nikdy mať nechcel, a tak sa Veronika vtedy rozhodla pre potrat. A teraz Veronika prezradila meno tohto režiséra. Tou informáciou šokovala nielen fanúšikov, ale aj známych, ktorí si mysleli, že o nej vedia všetko.