Zo škaredého káčaťa krásna labuť? Tak dnes vyzerá Agátina sestra Kordula: To nemôže byť pravda!

Agátina sestra Kordula oslávila sladkých 16! Keď si pozriete jej fotky z detstva, neverili by ste, že raz bude vyzerať takto. FOTO!

Herečka Veronika Žilková žiari od šťastia, že z jej najmladšej dcéry Koruly je už hotová slečna, pred pár dňami oslávila sladkých 16 rokov. A pri tej príležitosti svojej slávnej mame dovolila, aby na sociálnu sieť dala zavesila jej aktuálnu fotku. Budete len krútiť hlavou, ako to dievča vyzerá, To snáď sni nemôže byť pravda, lebo...

Najmladšia dcéra herečky Veroniky Žilkovej Kordula bola v detstve okuliarnatá plavovláska, taká malá "rozumbrada". A hoci malé dievčatká bývajú rozkošné, ona na svoje okolie pôsobila skôr ako ono škaredé káčatko. Na druhej strane ale všetci veľmi dobre vieme, ako sa ten príbeh o škaredom káčatku skončil. A zjavne je to aj príbeh mladej Kordulky.

Kordulka sa vždy videla vo svojej staršej sestre Agáte a už odmala sa ju snažila napodobňovať. A keďže Agáta sa okrem iného venovala aj modelingu, aj Kordula už ako malé dievča tiež chcela byť za peknú. Raz, ako deväťročná sa vypravila do spoločnosti nalíčená! Bolo to vtedy, keď sa na premiére filmu prvýkrát objavila bez okuliarov, zato s nalíčenými riasami.

Pre očnú vadu musí Kordula nosiť okuliare. Mama Veronika jej však už pred rokmi zaobstarala kontaktné šošovky. "Kordulke som nechala urobiť kontaktné šošovky, vie si ich aj založiť. A tiež sa na premiéru trochu nalíčila. Sama! Ja som si to všimla až pri vystupovaní z auta...," prezradila vtedy zaskočená herečka.

Kordula si ako malé dievča kvôli okuliarom "užila" svoje, deti sa jej posmievali, takže kontaktné šošovky jej tento problém pomohli vyriešiť. Ale najlepšie jej so všetkým pomohol čas. Kordula totiž oslávila už šestnáste narodeniny, a sotva by v nej dnes niekto hľadal to okuliarnaté dievčatko. Veď pozrite FOTO v GALÉRII, tá zmena je neskutočná!