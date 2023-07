Mama Adriany Sklenaříkovej sa v modernom svete nestratí, ale vďaka tomu vysiela tiež nenápadné signály.

Mama našej najznámejšej topmodelky Adriany Sklenaříkovej (51) dcérin rozchod nebrala tragicky, nehromžila ani nedávala. Veď keď sa Adriana pred pol rokom rozi­šla s marocko-francúzskym milionárom Aramom Ohanianom (68), ostala žiť v luxusnom paláci v marrákešskej púšti, kde dvojica vychováva spoločnú dcéru Ninu (4). Naopak, Zlatica Sklenaříková (75), ktorá býva s priateľom na Slovensku, dnes o spoločnosť zaťa zrejme nestojí. Aspoň tak to vyzerá na sociálnej sieti, kde sa nedávno objavil jej účet.

Neznáša Instagram, ale...

Blondína s najdlhšími nohami na svete pochádza z Brezna, ako nádejná modelka sa presťahovala do Francúzska a domov neskôr našla v Monaku. Keď porodila dcéru Ninu, s manželom Aramom sa natrvalo presťahovali do Maroka v severnej Afrike. V decembri minulého roka sa síce rozišli, ale Sklenaříková zostala v Marrákeši. Nedávno dokonca milionár zverejnil ich spoločnú fotografiu a napísal k nej slovo rodina.



Stále bývajú aj pod „jednou strechou“ v prepychovom hoteli a svoje súkromie čoraz viac prostredníctvom Instagramu odhaľujú verejnosti, čo predtým nebolo vôbec zvykom. Pred pár dňami sa na rovnakej sociálnej sieti prek­vapujúco objavil ďalší člen rodiny - Adrianina mama Zlatica. „Je to môj profil,“ potvrdila nám topmodelkina matka a hneď doplnila: „Ale nie som z toho šťastná. Dcéra mi zriadila účet, ale ja to neznášam.“

Šok od superhviezdy

Pani Zlatica na Instagrame sleduje iba deväť ľudí. Obe svoje dcéry, Adrianu a Natáliu, nejakých priateľov, dvoch svetovoznámych futbalistov Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, ale aj americkú hviezdičku Kim Kardashianovú. „Adriana mi účet zriadila kvôli tomu, aby som vedela, čo robí a čo sa deje. Obidve dcéry sú tam, ale viete, sú ľudia, ktorí si to môžu nájsť a z rôznych pochybných dôvodov im môžu urobiť zle, preto sa mi to nepáči. Ja o sebe nehovorím nič, radšej tam ani nevkladám fotky,“ vraví ostražito Zlatica Sklenaříková.



Na Instagrame má tak iba jedinú snímku s vnučkou Ninou, a práve tá sa stala centrom záujmu svetovej futbalovej celebrity. „Môj priateľ našiel, že Cristiano Ronaldo mi napísal, ako s obdivom pozeral moju fotografiu s vnučkou,“ odvetila nám s úsmevom Zlatica. Nečakaná správa od športovej hviezdy ju potešila, hoci futbal cielene nesleduje. „Môj priateľ ho pozerá. Máme doma tri televízory, tak si môže každý pozerať, čo chce. A teraz našiel niečo aj na tomto nezmysle. Ja Instagram volám nezmysel, pretože nerozumiem, na čo má o mne vedieť celý svet. Keď chcem niekomu niečo povedať, poviem, nemusím vešať fotku.“

Bývalých zaťov nesleduje

Mama Adriany Sklenaříkovej sa do jej rozchodu s Aramom nestarala ani o ňom nikdy nechcela verejne veľmi hovoriť. „Dnes sa mnohí stretávajú i rozchádzajú, dnes je to normálne,“ vyjadrila sa pred pol rokom úsporne. Na zaťa síce nepovedala krivého slova, ale teraz je jasné, že s Aramom najbližší vzťah zrejme nemá. Milionárov život ju na sociálnej sieti nezaujíma. Hoci má svoj profil už mesiac, doteraz neprejavila záujem, aby Ohaniana oficiálne sledovala, pritom on zverejňuje oveľa viac záberov s vnučkou ako Adriana.



Rodinné väzby sa pretrhli aj po rozvode s prvým zaťom, bývalým futbalistom Christianom Karembeuom. Nesleduje ho Zlatica ani samotná Adriana, čo je vlastne vzájomné. Topmodelku exmanžel medzi svojimi 386 priateľmi nemá.



Účet aj priateľov nastavila mame Adriana. Ako nám totiž Zlatica Sklenaříková prízvukovala, influencerka z nej nikdy nebude. Len keď sa s dcérami nevidí tak často, akoby chcela, je odkázaná na internetové spojenie. „Píšeme si, posielajú mi fotografie aj si voláme cez videohovor,“ priznala nám neraz.



Lietanie jej nerobí dlhodobo dobre a ani v lete to nie je inak. Na žiadnu dovolenku sa nechystá. „Ja už necestujem, neznášam to,“ priznala nám ako dôchodkyňa. „Viete, už mám sedemdesiatpäť rokov, cestovanie už nie je pre mňa.“ Najradšej by preto bola, keby dcéry chodievali za ňou. „Obidve sľubovali, ale neviem, či najbližšie mesiace prídu. Mladšia hádam áno,“ dodala.