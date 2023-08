Martin Novák radil reštauráciám po celom Slovensku, ale do plusu nedokázal dostať ani vlastnú.

Mal sa stať naším Pohlreichom, chodiť po Slovensku a zachraňovať krachujúce reštaurácie. Šéfkuchár Martin Novák (37) hral hlavnú úlohu v relácii Na nože, ktorú nabil emóciami, krikom aj prekvapivými zábermi z cudzích kuchýň. „Vždy som im pripomínal, že som tam nie preto, aby som ich ‚zdrbával‘, ale reálne im chcem pomôcť,“ obhajoval svoj televízny slovník. No a keď nenakrúcal, šéfoval luxusnej reštaurácii na pezinskom zámku, ktorá sa stala jeho výkladnou skriňou. Teraz v nej nečakane skončil.

V Pohlreichových šľapajach

Označenie celebritný šéfkuchár začína byť rizikové. Len pred pár dňami vyšlo v Česku najavo, ako oslavovaný Zdeněk Pohlreich šliapol vedľa. Do insolvencie poslal svoju mediálnu spoločnosť Pokr Production, ktorá mu v čase najväčšej slávy prinášala nemalé zisky. Rozhádal sa so spoločníčkou a zároveň producentkou svojej relácie Ano, šéfe! Gabrielou Kratěna Marcinkovou, až obaja skončili na súde. Nebol to jediný Pohlreichov nezdar. Ešte v roku 2015 predal luxusnú reštauráciu vo Švajčiarsku, ktorá dlhodobo zívala prázdnotou. „Nie je jednoduché viesť podnik na diaľku,“ argumentoval. Najväčšiu hanbu však utŕžil, keď nedokázal pomôcť vlastnej švagrinej a jej podnik pri Prahe skrachoval.

V televízii tornádo. Šéfkuchár chodil s kamerou po celom Slovensku a poučoval ľudí z gastroprevádzok, ako ich majú viesť. Zdroj: TV MARKÍZA

V šľapajach svojho českého predchodcu začína kráčať Martin Novák. Ten po dvadsiatich rokoch práce v gastre zakotvil v zrekonštruovanom zámku v Pezinku, kde od roku 2000 viedol dve reštaurácie. Ešte donedávna tam bol nadmieru spokojný. „Moji chlapi vedia, kde je ich miesto. Odkiaľ a pokiaľ môžu ísť. Vedia, že aj v kuchyni je dôležitá hierarchia. Proste vždy pred sebou vidím malú armádu v bielom, ale tak ako rešpektujú oni mňa, tak rešpektujem ja ich,“ vysvetľoval nám len pred troma mesiacmi.

Situácia sa však počas leta skomplikovala. Novák patrí aj podľa neprajníkov medzi šéfkuchársku špičku, ale ani to nestačilo. V zámku sa s ním minulý týždeň nečakane rozlúčili. „Priatelia, chceme vám oznámiť, že po vzájomnej dohode sa pracovne lúčime s naším šéfkuchárom Martinom Novákom. Jeho cesta sa v zámku končí a my sa mu chceme za jeho pôsobenie u nás za všetko poďakovať. V zámku nechal za sebou kus práce aj srdca. Želáme mu v pracovnom aj súkromnom živote len to najlepšie,“ oznámili majitelia na svojej oficiálnej stránke.

Celý čas v strate

Ako sme však zistili, ani Martin Novák nedokázal preklenúť súčasnú realitu. Špičková kuchyňa, ktorú ponúkal, nedokázala na seba zarobiť. „Začínali sme v najhoršom možnom čase, otvorili sme v júni a v septembri sa prvý raz všetko zavrelo,“ prezradil nám spolumajiteľ pezinského zámku Štefan Šimák mladší. Novákovu televíznu reláciu nesledoval, viac ho zaujímali ekonomické výsledky spoločného projektu. A tie nemohli byť ružové.

Ťažké časy. Hviezdny šéfkuchár Martin Novák skončil v luxusnej reštaurácii, ktorú posledné roky viedol. Zdroj: MATEJ KALINA

„Martin je špičkový kuchár, o tom niet pochýb, ale ku kuchyni patrí aj kalkulačka. Povianočné kritické mesiace, ktoré sú v každom odvetví, či ide o gastronómiu alebo predaj novín, vytvárajú veľkú stratu. Viacero okolností rozhodlo, že naša reštaurácia ju počas roka nedokázala dobehnúť. V podstate sme to celý čas dotovali. Ako hovoril môj otec, nie je čas na ‚hogo fogo‘ a musíme vymyslieť niečo iné.“



S televíznym kuchárom Martinom Novákom sa v Pezinku rozišli korektne, no jednu z dvoch zámockých reštaurácií zavreli. Medzitým najali nového šéfkuchára. „Spoločne chystáme nový gastronomický koncept a reštauráciu nanovo reštartujeme,“ spriada plány Šimák. Zároveň však dodáva, že s Martinom Novákom sa definitívne nelúčia a majú v pláne naďalej s ním externe spolupracovať.

Vysvetľoval a vysvetľoval

Keď sme sa televíznemu šéfkuchárovi ozvali, v jeho hlase nebolo cítiť zatrpknutosť. „Nič sa nestalo, taký je život,“ prehodil jednoducho, ale zlé ekonomické výsledky zahmlieval. „Myslím si, že všetko bolo v poriadku. Len mal som toho veľa, dlho som bol v jednom kolobehu a po určitom čase som sa rozhodoval viac času venovať rodine.“ Neskôr na sociálnej sieti ďakoval majiteľom. „Som veľmi rád, že ma rodina Šimákovcov prizvala do takéhoto skvelého projektu. Je mi to veľmi ľúto, ale po vyše štyroch rokoch som sa rozhodol spoluprácu ukončiť, pretože sa cítim vyčerpaný. Bol to extrémne veľký projekt, veľká skúsenosť. Po lete sa sústredím na to, čo ma čaká, aj na všetky nové projekty,“ napísal.

Pripomeňme, že Martin Novák sa stal hviezdou relácie Na nože po tom, čo prešiel náročnými kamerovými skúškami. „Je príjemné pomáhať ľuďom, ktorí už nevedia, čo spraviť, aby o svoju reštauráciu neprišli,“ opakoval. Počas nakrúcania upozorňoval na chyby, ktoré v kuchyniach po celej krajine spozoroval. „Zistil som, že slovenským problémom v gastronómii je hygiena. Nehádžem všetkých do jedného vreca, ale v niektorých prevádzkach som sa stretol s neuveriteľnými vecami. Naozaj. Toľko nehygienicky uskladnených vecí som ešte nevidel,“ hodnotil úroveň našich reštaurácií a pokračoval: „Tradičné slovenské jedlá sa dajú vynoviť, nemusia na tanieri vyzerať ako z minulého storočia.“ No karma zariadila, že sám sebe poradiť nedokázal.

