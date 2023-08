Tvrdá drina pri cvičení, ale aj rozmaznávanie sa v salónoch krásy. Silvia Lakatošová sa udržiava vo forme a toto je výsledok jej snaženia.

Tento rok nezačal pre Silviu Lakatošovú najlepšie. V marci musela oznámiť jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré urobila vo svojej kariére. Po 24 rokoch skončila spoluprácu s Miss Universe Organisation a ukončila zároveň projekt Miss Universe Slovensko. V posledných rokoch sa ho snažila inovovať napríklad pomocou online vysielania. Ani tam však neuspela, preto radšej urobila za touto súťažou krásy poslednú bodku. V budúcnosti by sa rada špecializovala na iné medzinárodné súťaže krásy, napríklad na Miss Earth.

Organizovanie súťaže jej v minulosti bralo veľa času. Teraz sa preto môže viac venovať sebe. Krátko pred päťdesiatkou je jedna z našich najúspešnejších missiek vo výbornej kondícii. Ani to však nemá Lakatošová zadarmo. Pravidelne na sebe pracuje a cvičeniu či iným pohybovým aktivitám venuje veľkú časť voľného času.

„70 kilometrov hotovo. Dnes trojhodinový maratón. Ten pocit, že ste si dali do tela, vyčistili hlavu, dušu, sa nedá opísať slovami, len zažiť. Ďakujem, že mi stále „šľape“, ďakujem skvelým trénerkám a ďakujem za sladkú odmenu, milované jahody v čokoláde,“ Silvia sa nedávno pochválila na sociálnych sieťach, ako si dala zabrať do tela vo fitku na stacionárnom bicykli.

Lakatošovú v pravidelnom cvičení podporuje aj jej manžel Paľo Chovanec. Niekedy ju on sám motivuje k tomu, aby nelenila a išla si trochu zašportovať. No tak ako dokáže dať Silvia do cvičenia všetko a pomocou toho je stále vo výbornej kondícii, veľmi rada sa aj trochu odmeňuje. Niekedy stačí oddych v kozmetickom salóne alebo na masážach, aby žena nabrala novú energiu a aj vďaka tomu vyzerala lepšie.

„Aj maminy potrebujú prázdniny. Lebo pri skoro každodennej otázke: „A čo budeme variť?“, mi ide odpáliť „dekel“. Tak mám deň voľna, nech naberiem inšpiráciu čo dnes variť,“ bývalá miss sa posťažovala nad kolobehom, ktorý má stále v domácnosti a popísala, čo pre ňu takéto procedúry znamenajú. „Kozmetika je pre mňa asi tá najväčšia odmena, no a dvojhodinová masáž tváre, krku a dekoltu je TOP.“

Kombinácia pravidelného pohybu a takéhoto odmeňovania sa spolu so starostlivosťou o svoj zovňajšok sú tými najlepšími receptami na spomalenie starnutia. Veľmi dobre to vie aj Silvia Lakatošová, ktorá sa stále vyrovná aj mladším modelkám. Stačí mať len správnu motiváciu a potom sa dá dosiahnuť čokoľvek.