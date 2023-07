Kapitán slovenskej futbalovej reprezentáciesi v sobotu v malebnom prostredí Haličského zámku zobral za ženu dlhoročnú partnerku Barboru Hrončekovú. Na honosnej svadbe nechýbali hviezdni hostia.

Elitný slovenský obranca Milan Škriniar (28) sa so svojou životnou láskou Barborou Hrončekovou oženil v sobotu popoludní v rozprávkovom prostredí Haličského zámku, ktorý leží len niekoľko kilometrov od Lučenca. Slávnosť to bola hodná kráľov. Na sobáš dorazilo viacero známych osobností, najmä spoluhráčov Milana Škriniara z našej reprezentácie. Píše Sport24.sk.



Medzi prvými, už deň pred svadbou prišiel do Haliča hviezdny Stanislav Lobotka aj s priateľkou Kristínou Šulovou. Dnes, v deň svadby prišli aj ďalšie zvučné mená. Dorazili pritom vo veľkom štýle. Boli sme pri tom, keď pred brány zámku prifrčali na luxusných tátošoch za stovky tisíc eur. Najväčšie kúsky pritom ukázali Martin Dúbravka a Ondrej Duda. Viac sa dozviete TU