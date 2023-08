Film s názvom Buď, alebo prináša silnú výpoveď futbalistu, ktorý sa z rodného Ráztočna vypracoval na hviezdu FC Liverpool.

Martin Škrtel (38) dlho nereagoval na ponuku režiséra Petra Větrovského, ktorý má na konte filmy Attila a Jan Koller, aby o ňom nakrútil film. Nedvíhal mu telefón, napokon mu sám zavolal a povedal: „Idem do toho! Musí to však byť skutočný príbeh, nie love story. Chcem tam aj negatíva, pretože patria k môjmu životu.“

Bol to príval emócií

No aj tak bol jeho postoj k nakrúcaniu dlho skôr negatívny. „Nevedel som si predstaviť, že budú všade za mnou chodiť kamery, ale dnes ďakujem celému tímu, že ma do toho dotlačili,“ kajá sa futbalista. „Ukázal som veci, ktoré o mne nikto nevedel, hovoril som o veciach, o ktorých som predtým mlčal. Nevedel som, čo od toho môžem čakať, a keď som film pred pár dňami videl, bol som veľmi milo prekvapený. Do filmu som nezasahoval, dokonca som si dopredu ani nevypočul, čo o mne hovorili spoluhráči, a možno veci, ktoré sa do filmu nedostali, sa nikdy ani nedozviem.“



Martin sa ozval režisérovi aj preto, lebo chce veriť, že jeho kariéra a výsledky budú inšpiráciou pre mladých futbalistov a športovcov vôbec. A ak nie, aspoň bude mať peknú spomienku na svoju futbalovú cestu. Pri rozhodovaní nekalkuloval so skutočnosťou, že je prvý futbalista v histórii Slovenska, o ktorom nakrútia dokument. Ako sa teda športovec, ktorý si chránil súkromie, vyrovnával s jeho odhaľovaním? „Najprv som musel vstrebať a pochopiť, o čo tvorcom ide, a veľa som rozmýšľal, čo povedať, ako to povedať a či vôbec. Postupne, ako prebiehal proces prác na filme, som sa rozrozprával a ponúkol som aj informácie, ktoré sa dovtedy neobjavili v médiách, aby divák získal pridanú hodnotu a mal prečo ísť do kina. Videl som ho len raz a príval emócií bol taký, že si z neho ani veľa nepamätám, lebo bolo silné vidieť a počuť hovoriť o mne manželku, rodičov, syna…“

Hrá ôsmu ligu

Vybrať z bohatej kariéry ľudí, ktorí pri Martinovi stáli, takisto nebolo jednoduché. Napokon sa vo filme objavili Gerard, Carragher, Benítez či Suárez.



„Z pôvodných popísaných štyroch A štvoriek s menami napokon vyšli tí, ktorých vo filme uvidíte,“ smeje sa dnes Martin Škrtel. „Osobne som kontaktoval všetkých prvýkrát ja, potom už pokračoval štáb a Suárez bol, samozrejme, najkomplikovanejší, lebo letieť do Brazílie by bolo náročné. No napokon prišiel hrať zápas do Rakúska, tam si na nás našiel čas, prišiel za nami do hotela, aby sme my nemuseli nikam chodiť, a bolo to perfektné.“



Martin sa obával aj Jamieho Carraghera, ktorý bol svojský a s futbalom končil, keď on nastupoval. Dopadlo to nad očakávania. „Pozval nás do svojho domu, urobil nám čaj, strávili sme tam s jeho manželkou a deťmi dosť veľa času a ostatné uvidíte vo filme,“ hovorí s úsmevom. „Čas bol však neúprosný, film má 97 minút a chcel som, aby tam boli moji tréneri, ktorí ma najviac ovplyvnili, či už Weiss, alebo Kozák, samozrejme, Hamšík, s ktorým som toho veľa zažil.“



Rozprávať však budú aj spoluhráči z viacerých klubov, v ktorých počas svojej kariéry pôsobil. Práve z ich úst viackrát zaznie, že Martin Škrtel bol človekom dvoch tvárí: kým mimo hracej plochy pripomínal sivú myš, počas zápasov sa z neho stával nebezpečný tiger. Prejavy jeho výbušnej povahy budú mať vo filme svoje miesto.



Priestor dostala aj manželka Barbora, ktorá so slzami v očiach skonštatovala, že až neskôr pochopila, čo sa Martinovi vlastne podarilo, a dodala: „Lepšieho otca si Mateo ani nemohol želať.“



A čo rodné Ráztočno – bude vo filme? Predsa len je to ôsma liga. „Kopačky tam stále mám, boli sme aj na štadióne, ak sa to tak dá nazvať,“ opätovne vybuchuje Martin do smiechu. „Tréningy cez týždeň sú náročné, tam moje telo reaguje na každý výskok, na každý pád, takže ak absolvujem dvakrát týždenne tréning, nevládzem v nedeľu hrať. Trénujem skôr individuálne, aby som si v nedeľu po jednom pive pred zápasom s našimi zahral.“

Otec - fanúšik, aj kritik

Film predstaví Škrtelovu kariéru od začiatkov, keď získaval odolnosť i dravosť, ktorými sa neskôr vyznačoval. Poskytne priestor jeho rodičom, ktorí syna podporovali, no zároveň najmä otec bol jeho najväčším kritikom. „Vyrastal som na dedine, tak­že odmalička mi bolo jasné, že chcem hrať futbal. Otec, ktorý ma na ihrisko doviedol, futbal hrával, bol môj prvý tréner a vštepil mi lásku k tomuto športu.“



Martin Škrtel sa narodil v roku 1984 a už sa v súvislosti s ním skloňuje slovo legenda. Ako to vníma? „Som si vedomý, čo som musel zažiť a absolvovať, aby som dosiahol, čo som dosiahol, a ak ma niekto nazve legendou, je to príjemné, lichotí mi to,” hovorí skromne. “No pre mňa sú futbalové legendy Pelé, Maradona, Peter Dubovský, Anton Ondruš. Možno, po nejakom čase, sa do tejto skupiny zaradím aj ja.“

