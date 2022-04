Prečo sa Iveta Bartošová rozhodla ukončiť svoj život práve 29. apríla? Zo slov jej mamy a bývalého milenca mrazí.

Od tragickej smrti Ivety Bartošovej (†48) uplynie už 8 rokov. Bol to vtedy šok pre jej blízkych aj fanúšikov. Jediný človek, ktorému venovala svoje posledné slová v liste na rozlúčku, bol jej syn Artur. Ostatní sa môžu len domnievať, prečo sa práve v tento deň odhodlala k takému hroznému činu, hoci všeličo naznačujú okolnosti jej smrti. A že je na týchto odhaleniach niečo pravdy, potvrdzujú aj slová jej mamy Svatavy a bývalého priateľa Domenica Martucciho.

Životný príbeh Ivety Bartošovej bol podľa Domenica veľmi smutný. Speváčka mala síce zlato v hrdle, ale bola príliš citlivá a doplatila na to. Mnohí jej kolegovia ju charakterizujú ako veľmi milú osobu, ale v partnerských vzťahoch to mala komplikované, a to bola aj príčina celého jej nešťastia.

Bartošová zahynula pod kolesami vlaku. Jej mama už v minulosti naznačila, že za všetkým nešťastím jej dcéry Ivety bola zrejme tragická udalosť z mladosti, ktorá ovplyvnila celý jej ďalší život. Ivetina prvá veľká láska Petr Sepéši totiž tragicky zahynul pod kolesami vlaku. S Ladislavom Štaidlom síce mala syna Artura, ale vzťah sa im po 13 rokoch tiež rozpadol. A manželstvá s Jiřím Pomejem a Josefom Rychtářom pre labilnú speváčku rozhodne neboli žiadna výhra...

Podľa slov Svatavy Bartošovej sa mala Iveta v máji s Josefom Rychtářom rozvádzať, a zrazu na konci apríla skočila pod vlak. Toto jej mama nedokáže pochopiť. Aj Ivetin taliansky exmilenec Domenico Martucci má v tomto tiež celkom jasno. Podľa neho bola Iveta v manželstve s Rychtářom nešťastná. Je presvedčený, že Iveta spáchala samovraždu preto, lebo ju Rychtář týral. V čase, keď Iveta ušla od Josefa Rychtářa do Talianska, mala Martucciho mame tvrdiť, že uteká pred násilníkom. Pravdou je, že Iveta mala z Rychrářa strach a nedôverovala mu.

Domenico Martucci tvrdí, že Rychtář labilnú Ivetu k svadbe donútil, a to bol Ivetin koniec. Jej samovražda prišla len pár mesiacov po svadbe, a to v deň, ktorého dátum tiež všeličo naznačuje. Iveta zahynula pod kolesami vlaku 29. apríla 2014, čiže práve na narodeniny Josefa Rychtářa. Navyše aj Ivetina prvá láska, Petr Sepéši tiež zahynul pod kolesami vlaku 29., no nie apríla, ale júla. A tak si Iveta tento deň pre odchod z tohto sveta asi nezvolila náhodou...