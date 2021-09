Skutočná PRAVDA o svadbe Vondráčkovej EX Plekanca a Šafářovej: Aha, čo sa prevalilo! To vážne?!

Svoj veľký a dlho očakávaný deň majú Plekanec a Šafářová šťastne za sebou, ale aha, čo po ich svadbe vyplávalo na povrch.

Krátko po tom, ako sa hokejista Tomáš Plekanec krozišiel so speváčkou Luciou Vondráčkovou, priznal, že má už nový vzťah s tenistkou Luciou Šafářovou. Napriek tomu, že rozvod bol pomerne turbulentný, keď si rozvádzajúci sa manželia posielali štipľavé odkazy cez médiá, nebránilo mu to v budovaní novej rodiny. A nový párik to vzal naozaj zhurta.

Prešlo len neikoľko mesiacov a dvojica oznámila, že čaká spolu potomka. Pred necelými dvomi rokmi sa im narodila dcéra Leontýna a aj vzťah s bývalkou Vondráčkovou sa utriasol do tej miery, že speváčka urobila gesto a na sociálnej sieti zverejnila v mene svojich synov prianie všetkého dobrého ich novej nevlastnej sestre. A keďže Plekanec a Vondráčková majú ich spoločných synov v striedavej starostlivosti, súrodenci v podstate aj spolu vyrastajú a budujú si vzťah. Dokonca aj Lucie Šafářová priznala, že sa jej veľmi páči, aký pekný vzťah majú chlapci k Lenotýnke a ako ona k svojim veľkým bratom vzhliada.

Aj zásnuby prebehli už takmer pred dvomi rokmi. Keď sa však svojho času Lucie Šafářovej opýtali, ako to vyzerá s prípadnou svadbou s Plekancom, nie príliš taktne naznačila, že Tomáš sa do svadby nehrnie, a ak náhodu nejaká raz bude, bude zrejme skromnejšia, lebo hokejistu príliš draho vyšiel rozvod s Vondráčkovou. V každom prípade po čase prebehli zásnuby, ale o svadbe párik zahmlieval, napokon počas pandémie korony sa plánovať svadbu ani veľmi nedalo. Ako teraz vyplávalo na povrch, všetko bolo inak.

Dvojica chcela, aby sa o ich svadbe vopred nevedelo a teraz Plekanec a Šafářová prekvapili rovno svadobnými fotkami. Nevesta bola krásna aštíhla ako prútik.A Plekanec sa pri Šafářovej tiež zmenil k lepšiemu, teraz vyzeral omnoho lepšie než počas svadby s Vondráčkovou, veď si porovnajte v GALÉRII svadobné fotografie, tie s Vondráčkovou aj so Šafářovou. A hoci si párik želal, aby ich svadba zostala utajená, teraz po nej sa prevalilo niečo prekvapivé. To by ste od tejto dvojice asi nečakali, veď pozrite v GALÉRII.