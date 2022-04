Otec Ivety Bartošovej jej speváckej kariére a všetkému, čo s ňou súviselo, neprial, a vedel prečo. Jeho slová sa totiž do bodky splnili.

V susednom Česku nakrútili minisériu o speváčke Ivete Bartošovej (†48) a jej prvej veľkej láske Petrovi Sepéšim(†25). Miniseriál, k nakrúcaniu ktorého dal súhlas aj Ivetin syn Artur Štaidl, mapuje detstvo Ivety Bartošovej a najmä začiatky jej kariéry, čiže v ňom je jej sestra dvojča Ivana, a tiež aj jej rodičia. A samozrejme, jej prvá láska, Peter Sepéši. Obaja mali sľubne rozbehnutú kariéru, a obaja skončili rovnako tragicky, pod kolesami vlaku, hoci každý z iného dôvodu. Kým Petr zahynul nešťastnou náhodou pri tragickej autonehode na železničnom priecestí, Iveta sa svoj život rozhodla ukončiť sama.

Iveta a Petr boli považovaní za Rómea a Júliu osemdesiatych rokov, lenže realita bola celkom iná. Kým pre Ivetu Petr predstavoval jej romanticky vysnívaného princa, a myslela si, že prežívajú ten najzamilovanejší vzťah, on bral ich "fungovanie" celkom inak, sústredil sa na spevácku kariéru a užíval si všetko, čo mu to ponúkalo, vrátane pozornosti dievčat a žien. Iveta trpela počas "vzťahu" s ním, a ešte viac, keď tragicky zahynul po kolesami vlaku. Otec Ivety Bartošovej veľmi dobre vytušil, že šoubiznis pre krehkú Ivetu nie je tá najlepšia voľba. Lebo hoci mala hlas ako z ocele, drsný svet šoubiznisu ju celkom zomlel, jeho slová sa do bodky naplnili. Tragického konca svojej dcéry sa však už nedožil, zomrel niekoľko rokov pred ňou.

Speváčku Ivetu Bartošovú v minisérii stvárnila mladá talentovaná česká herečka Anna Fialová (26), ktorá si zahrala napríklad vo filme Lída Baarová, kde stvárnila sestru Lídy Baarovej v podaní Táne Pauhofovej. Herečka, ktorá zároveň aj dobre spieva, pochádza z hereckého rodu, jej starým otcom bol legendárny český herec Karel Fiala (†95), ktorý sa preslávil ako Limonádový Joe. Petra Sepéšiho si zahrá Vojtěch Vodochodský a Ivetinu sestru dvojča Ivanu zase herečka Eliška Křenková.