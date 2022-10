Vdova po slávnom režisérovi Jánovi Roháčovi (†48), herečka Zuzana Burianová (†75) zomrela náhle, tragicky, krátko po svojich 75. narodeninách. Jej parte teraz odhalilo skutočnú pravdu o jej smrti.

Krásna blondínka Zuzana Burianová, ktorá vna začiatku svojej hereckej a speváckej kariéry účinkovala v divadle Semafor, tam vtedy patrila k najkrajším herečkám a speváčkam. V Semafore padla do oka slávnemu, o 16 rokov staršiemu režisérovi Jánovi Roháčovi (†48) Ten ju "vymenil" za svoju vtedajšiu partnerku, speváčku Hanu Hegerovú. Hana sa s ním rozišla, lebo ju podvádzal, no on dlho nesmútil a zakrátko, v roku 1968, sa oženil práve so Zuzanou Burianovou. Svadbu mali na Karlštejne, za svedka im išla herečka Stella Zázvorková, ktorá sa o dva roky neskôr stala j krstnou mamou ich jedinej dcéry Kateřiny.

Zuzanu Burianovú si môžu pamätať aj televízni diváci, a to najmä zo seriálu Nemocnica na okraji mesta, kde stvárnila prostorekú sestričku Zuzanu, alebo aj z komédie Vesničko má středisková, kde si zahrala skladníčku Bohunku. Rodinné šťastie však herečke a režisérovi nevydržalo až tak dlho, lebo Ján Roháč náhle pomerne mladý zomrel v roku 1980 na infarkt.

Vdova po Jánovi Roháčovi sa znova vydala za jazzového hudobníka Zdeňka Sida Kučeru a po roku 1990 odišli spolu žiť do Švajčiarska, usadili sa v Zürichu neďaleko Zürišského jazera, odkiaľ mala krásny výhľad na Alpy. Podľa jej slov tam s partnerom boli veľmi spokojní. Stretávali sa s ďalšími Čechmi, ktorí tam žijú. Do Prahy chodievala asi iba dvakrát ročne. Stále tam však mala byt v Dejviciach.

Zuzana sa však na staré kolená plánovala predsa len vrátiť do Prahy, a veľmi sa na to tešila. Sťahovanie sa malo uskutočniť už o mesiac, takže Vianoce už mala tráviť na "rodnej hrude". Zo Švajčiarska však teraz prišla šokujúca správa. Zuzana Burianová náhle zomrela. Čo sa jej stalo? Podľa Blesku tu spievajúca herečka zomrela po tragickom páde zo schodov. Šokovaná dcéra Kateřina oznámila, že mamičke pripraví zádušnú omšu, kam sa jej priatelia budú môcť prísť rozlúčiť. Smútočné parte napokon odhalilo skutočnú príčinu jej tragickej smrti.