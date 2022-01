Až teraz vyplávala na povrch celá pravda o rozchode Bagárovej a Muradova. Dôvodov ich krachu ich vzťahu bolo viac, ale z tohto zostáva rozum stáť.

Keď sa bývalá SuperStaristka Monika Bagárová dala dokopy s uzbeckým zápasníkom Makhmudom Muradovom, pochvaľovala si najmä to, aký je pozorný a rodinne založený. Ona tiež túžila po rodine, a tak sa zdalo, že našli spoločnú reč. Dôkazom toho malo byť nielen spoločné bývanie, ale aj narodenie dcéry. Makhmud vtedy tvrdil, že si vždy prial stať sa otcom a toto želanie sa mu s Monikou splnilo. Ako však teraz vyplávalo na povrch, pravda bola iná.

Makhmud po ich rozchode síce tvrdil, že napriek tomu, že im to s Monikou nevyšlo, je rád, že je matkou jeho dcéry práve ona. Žiaľ, Monike Bagárovej k udržaniu vzťahu nestačilo ani to, že je pekná, šikovná, pracovitá, úspešná, milá a milujúca. Zdá sa, že jej partner to nedokázal oceniť, keď urobil to, čo urobil...

O dôvodoch rozchodu ani jeden z nich pochopiteľne nechcel hovoriť, no ako sami prezradili, bolo ich viac. Hoci Monika Bagárová sa stále snažila ich rodinu obhajovať a všetkým tvrdila, že im to klape aj napriek častému odlúčeniu, keď Makhmud veľa času trávil v rodnom Uzbekistane, pravda bola iná. Ako teraz vyplávalo na povrch, vo vzťahu im to začalo škrípať už po narodení Rumie. Pozrite, s kým Makhmuda pristihli, a to rovno v Prahe.