Herečka Libuše Šafránková (68) sa pred rokmi kvôli vážnej chorobe stiahla z očí verejnosti. Jej život sa radikálne zmenil.

Úloha Popolušky zmenila vtedy mladej herečke Libuši Šafránkovej život od základov. Talentovaná herečka išla z úlohy do úlohy, či už v divadle, filme alebo televízii. V súkromnom živote sa jej tiež darilo, v roku 1976 sa vydala za herca Josefa Abrháma (81), s ktorým je v manželstve dodnes. Vychovali spolu jediného syna Josefa, zato ten ich stihol obdariť štyrmi vnúčatami. Posledné roky pred smrťou si ikonická herečka, ktorá skonala v stredu ráno po náročnej operácii na onkologickej klinike v Prahe, prešla náročným obdobím.

Radikálne zmenila život

Šťastie však býva vrtkavé. V roku 2014 Libuši Šafránkovej diagnostikovali nádor na pľúcach, choroba radikálne zmenila jej život. Vtedy sa celkom stiahla z očí verejnosti, oporou v chorobe jej bola rodina, manžel, sestra Miroslava Šafránková a, samozrejme, jej vnúčatá. Libuši sa z choroby podarilo vyliečiť, ale radikálne jej zmenila život.

Vyťažená herečka a tuhá fajčiarka mnohé veci vo svojom živote prehodnotila. V podstate sekla s herectvom aj s fajčením, a to, ako spomína jej syn Josef, u nich doma sa cigaretový dym dal doslova krájať. Odvtedy sa oveľa viac šetrí, aby tu mohla ešte byť pre svoju rodinu. A špeciálne v tomto korona období si dáva na seba obzvlášť pozor.

Libuše s manželom si takú tu svoju oázu vytvorili už pred rokmi. Keď stavali svoj dom v Prahe, na pozemku vysadili mladé borovice, tie za roky vyrástli a teraz má okolo domu les. Stačí jej vyjsť na balkón a je v korunách stromov. A Libuše zmenila najmä prístup k životu. Herečka si svoje súkromie vždy strážila, ale rôzne klebety jej na nálade a zdraví nepridávali. No zrazu to mala celkom inak. "Najdôležitejšie je mať radosť. Nenechať sa ničím zlomiť a brať život s nadsádzkou. A občas si spomenúť na rady našich babičiek. Neprepínať sa a striedať prácu a odpočinok. Než som si to uvedomila a začala sa podľa toho riadiť, trvalo to," priznala jedna z najkrajších českých herečiek, ktorá za najdôležitejšie hodnoty vnímala zdravie, rodinu a pohodu.