Dráma, akú sme v šou Nákupne maniačky ešte nevideli.

Na obrazovky televízie Joj sa iba nedávno vrátila obľúbená ikonická relácia Nákupné maniačky a hneď je okolo nej rozruch. Medzi súťažiacimi sa uplynulý týždeň objavil aj kontroverzný dvadsaťdvaročný influencer Adam Nemeček známy ako Slaytiiina, ktorého na Instagrame sleduje 84 tisíc ľudí. Na sociálnych sieťach i na verejnosti sa prezentuje takmer výlučne svojím ženským alteregom a tomu prispôsobuje aj svoju extravagantnú vizáž. Priznal, že rád sa oblieka ako "lacná deva z diaľnice" a pri pohľade na jeho súťažný outfit mu to určite každý verí. Adam v relácii šokoval všetkých nielen svojim oblečením, ale aj drzým správaním.

V piatok nastala v relácii situácia, akú sme za roky jej vysielania ešte nezažili. Slaytiiina totiž odmietol mejkap od profesionálnej vizážistky Lucie Sládečkovej známej ako Lucid a spochybnil , že by ho zvládla upraviť tak, ako by on chcel. „V tejto chvíli vám chcem ukázať, ako vyzerám. Je to aj dôvod, prečo nebudem v tejto časti vystupovať. V podstate práve vystupujem, ale ide o to, že Slay odmietol, aby som ho líčila, pretože nechce ukázať svoju pravú tvár. Takže, keby som mala dnes možnosť ho nalíčiť, tak určite to zvládnem za ten čas, ktorý mám a dopadne to možno aj takto," vysvetlila Lucid, na ktorej bolo vidieť, že ju influencerova reakcia mrzí. „Veľa dievčat sa teší na môj mejkap, milujú Nákupné maniačky aj vďaka mejkapu a ďalším situáciám...takže, takto by to dopadlo," dodala.

Influencer to vysvetľoval po svojom: „Nemyslím si, že Lucid je zvyknutá robiť takýto štýl mejkapu. Veľmi sa na to urazila, nechápem prečo. Vynadala, že kto si myslím, že som, aby som si rozhodoval, kto mi bude robiť mejkap. Ja som zvyknutý na svoj look, mám vlastného vizážistu alebo sa maľujem sám. Nemyslím si, že je na tom niečo zlé."

Vizážistka správanie súťažiaceho okomentovala s nadhľadom. „Som dokonca veľmi zhovievavá voči tebe. Všetky sme tam sedeli a počuli o čom to je, ale je v poriadku táto tvoja forma,“ vyjadrila sa Lucid na sociálnej sieti a pokračovala. „Mňa to prekvapilo, absolútne som nebola naštvaná, ak ma niečo uráža je faloš. Keď si potreboval lajky, vedel si prísť, keď si sa chcel odfotiť, s radosťou som zavesila foto na Instagram. To, že máš maniere je tvoj problém. Ja som mala úžasný deň, kedy som sa s mejkapom vyhrala. A nezvládnem? Ehm, ako povieš,“ dodala s úsmevom a pridala fotku, na ktorej bola nalíčená v jeho štýle.

Sládečková si z influencera ťažkú hlavu nerobila, po šou sa zbalila a odletela za mamou a dcérou Lýdiou do Thajska na ostrov Koh Samui, kde jej ratolesť navštevuje už druhý rok miestnu školu. V Nákupným maniačkach ju tak chvíľu neuvidíme, ale ako sama priznala je to iba na chvíľu. „Ja som ani netušila, ako moc toto budem prežívať... Môj odchod je emočne tak intenzívny. Vám všetkým moc ďakujem za nádhernú podporu a vidíme sa čoskoro, veď idem len na chvíľu," dodala Lucid.