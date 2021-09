Felix Slováček o svojej manželke Patrasovej tvrdí, že skončí kvôli alkoholu ako Iveta Bartošová (†48). Dáda teraz všetkých šokovala, pozrite, ako vyzerá!

Dagmar Patrasová s jej manželom Felixom Slováčkom to majú v posledných rokoch trochu divoké v tom zmysle, že domáci pán sa pred vyše siedmimi rokmi odsťahoval k mladej milenke. Odchod od manželky obhajoval tým, že s Dádou sa to už nedalo vydržať, pretože je závislá od alkoholu a mala by sa ísť liečiť. Inak podľa jeho slov dopadne rovnako tragicky ako Iveta Bartošová.

Felix argumentuje aj tým, že rovnaký názor na Dádino pitie majú aj ich spoločné deti, syn Felix junior a dcéra Anna Julie, všetci majú o ňu obavy. Tento názor však nezdieľa známa herečka a moderátorka, ona nemá pocit, že by jej občasné pitie bol až taký problém, a tiež má svoje argumenty. Podľa nej Felix ju celé roky podvádzal, predtým v tajnosti, ale s poslednou milenkou Luciou Gelemovou sa otvorene pýšil na verejnosti. Takže Dáda argumentuje tým, že si musela občas pomôcť aj pohárikom, veď ktorá žena by sa cez také niečo dokázala len tak preniesť.

Dádino pitie sa prejavilo aj na jej zovňajšku, jednak kvôli alkoholu mala pribrať, ale to nebolo všetko. Nedávno sa dokonca povrávalo, že Dáda doma spadla a nešťastne si rozbila hlavu. Mnohí špekulovali, že dôvodom bol opäť alkohol, ona sama tvrdila, že sa pošmykla pri umývaní podlahy.

