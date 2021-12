Slováček navždy skončil s Gelemovou! Dôvod? Šíri o ňom, že... Čakali by ste všetko, len to nie

Dáda Patrasová sa konečne dočkala. Jej Felix sa zbavil Lucie Gelemovej. A dôvod. To, čo o ňom povedala, nepredýchal...

Dagmar Patrasová roky trpela Felixove nevery, napokon, aj ona bola tá, ktorá kedysi podľa všetkého napomohla koncu jeho prvého manželstva. No počas manželstva s Felixom potom sama mala možnosť okrúsiť trpký pocit podvádzanej ženy. Kým to Felix robil aspoň trochu diskrétne, bolo to pre ňu menej ponižujúce. Ostatných sedem rokov si však vytrpela svoje, keďže Felix sa so svojou milenkou Luciou Gelemovou verejne producíroval...

Nádejná mladá výtvarníčka z Južných Čiech vždy tvrdila, že sa do seba s Felixom jednoducho zamilovali. Neprekážal jej ani veľký vekový rozdiel. Felix jej to vynahradil tým, že ju brával do spoločnosti a otváral jej dvere tam, kam by sa sama nikdy nebola dostala. A ako tvrdí Felixova manželka Dáda, Lucie svojho "priateľa" aj pekne využívala, podľa Dády ju mal sponzorovať z ich rodinných peňazí. Jednoducho, podľa Dády je Lucie Gelemová zlatokopka, ktorá sa nalepila na Felixa.

Tento rok v máji však zaľúbenci po siedmich rokoch vzťahu ohlásili koniec s tým, že každý už pôjde v živote svojou cestou, ale kamarátmi zostávajú. Kamarátili sa však tak intenzívne, až to vzbudzovalo podozrenie, že sa rozišli len naoko. Dáda opäť osočila Gelemovú, že je zlatokopka, a tá sa teda pre portál extra.cz vyjadrila, ako to fungovalo v ich vzťahom s Felixom. Po tomto jej vyjadrení však Felix mal len chladne vyhlásiť, že sa s Luciou definitívne rozišiel. Pozrite si v GALÉRII, čo odhalila Lucie o Felixovi. Toto o ňom zrejme ešte nikdy nikto nepovedal! Nuž...