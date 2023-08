Americký akčný hrdina sa musel skloniť pred slovenskou realitou.

Vráťme sa k udalostiam spred mesiaca. Herecká hviezda Chuck Norris (83) meral cestu cez pol sveta, letel s manželkou Genou a synom Dakotom z amerického Houstonu do Londýna a odtiaľ do Viedne, len aby sa na Slovensku stretol s fanúšikmi. Stať sa tak malo na prvom ročníku multižánrového festivalu Orion v Žiline. Ale z veľkej slávy nič nebolo - organizátor akciu náhle zrušil. Podľa našich informácií môže mať problémov viac.

Účinkujúci ako z ríše snov

Na viedenskom letisku vítal filmového hrdinu osobne Jaro Slávik. Práve cez televízneho porotcu „bookovali“ organizátori slávneho akčného hrdinu. Chuckovi musel Slávik oznámiť, že z davov slovenských fanúšikov nič nebude. Podľa oficiálnych informácií sa totiž usporiadatelia len týždeň pred akciou rozhodli, že podujatie presunú na budúci rok.

Prvotné vysvetlenie bolo stručné. „Vzhľadom na nečakané komplikácie ohľadne účasti jedného z hlavných interpretov a veľmi vysokej pravdepodobnosti nebezpečného počasia a možnej ujmy návštevníkov Vám s ľútosťou oznamujeme presunutie tohtoročného festivalu na rok 2024,“ uviedli usporiadatelia na svojich stránkach s dovetkom: „Toto rozhodnutie nás nesmierne sklamalo, ale považujeme ho za najlepšie riešenie v danej situácii.“

Chuck Norris Zdroj: MovieStillsDB

Pri pohľade na hviezdny line-up sa však neúčasť čo i len jedného účinkujúceho nejavila ako riziko. Podotýkame, že na festivale mali vystúpiť okrem nemeckej skupiny Alphaville aj Paľo Habera s Teamom, české kapely Kabát, Olympic, Wanastowi Vjecy, Tomáš Klus, Richard Muller, Ewa Farna či Leoš Mareš so svojou šou. Sprievodný program zahŕňal nielen Chucka Norrisa, ale aj Divadlo Polka Bolívku či vystúpenie humoristov Genzera a Suchánka.

Skončia na súde?

Týždenník PLUS 7 DNÍ zistil, že na promotéra festivalu sa to môže valiť aj z inej strany. Na okresnom súde v Banskej Bystrici mal byť ešte v máji podaný návrh na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie cca 750-tisíc eur. Podľa neho mal dlh vzniknúť počas "zabezpečovania prevádzkovania hazardných hier prostredníctvom videohier", s ktorými festivalový promotér tiež podniká.



Platobný rozkaz bol zamietnutý, no podľa právnika spoločnosti, ktorá peniaze vymáha, sa idú ďalej súdiť. „Jedna žaloba je voči staršej spoločnosti, druhá voči aktuálnej s tým, že celková žalovaná suma je približne trištvrte milióna eur. Všetko je preukázateľné, prvá výzva na zaplatenie im išla ešte v roku 2021," povedal nám právny zástupca žalobcu Emil Vaňko a dodal: „Pre nás je záhada, že sa nechcú dohodnúť. Od januára tam neboli žiadne odozvy. Žiadna komunikácia. Na emaily, esemesky, telefonáty nikto nereagoval.“

Len dve možnosti

Keď sme sa organizátora festivalu Adriána Skovajsu spýtali na astronomický dlh, nepôsobil, že je v strese. „Neviem, o akú spoločnosť ide ani akého právneho zástupcu má. Táto skutočnosť mi do dnešného dňa nebola známa, čiže nemala ani nemohla mať vplyv na nič doposiaľ," odmietol, že by išlo o jednu z príčin odloženia festivalu. „Podľa mňa ide len o fabuláciu a falošnú konštrukciu. Poznám spoločnosť podobného mena so sídlom v Trnave, ktorú som žaloval v roku 2021 a voči ktorej bol aj vydaný platobný rozkaz," dodal.



Podnikateľ tiež odmietol, že by od začiatku roka nekomunikoval. Argumentoval, že aj nám bez problémov zdvihol telefón. „Nie, je to klamstvo, číra bohapustá lož ako aj všetko ostatné, ide podľa môjho názoru jednoznačne o nekalé počínanie."

Rovnaký Adrián Skovajsa len pred pár týždňami vysvetľoval, prečo žilinský festival na poslednú chvíľu zrušil. Spomínal najmä súbeh negatívnych okolností. „Mali sme len dve možnosti, zlú a ešte horšiu," povedal pre Plus JEDEN DEŇ. Podľa jeho slov sa spoľahli na booking takmer všetkých umelcov, no partnerská firma zlyhala. „Bolo veľkým šokom, keď sme zistili, že peniaze poskytnuté pre interpretov u nich neskončili. Ide o škodu v státisícoch eur. V tejto súvislosti budeme podávať trestné oznámenie.“

Ako vidno, v naších končinách to bez komplikácií či súdnych opletačiek nejde. No nebol by to Chuck Norris, keby si ani v krutých slovenských podmienkach neporadil. Náhle získaný voľný čas využil po svojom. Aj s manželkou Genou a synom Dakotom sa vybrali do Vysokých Tatier, kde regenerovali na Štrbskom Plese. Herec tiež absolvoval charitatívnu návštevu onkológie a obzrel si aspoň prázdne žilinské letisko, kde mal podľa prvých plánov hviezdiť.

Vráti sa aj o rok? „Podľa predbežnej dohody áno, tešíme sa. Pán Chuck Norris je veľmi srdečný a vitálny chlapík so zmyslom pre humor. Osobné stretnutie bol veľmi hlboký zážitok," dozvedeli sme sa od organizátora. Vraj sa snažia komunikovať aj s ďalšími účinkujúcimi - so zatiaľ nejasným výsledkom. „Je teraz, nanešťastie, obdobie dovoleniek, ale pevne veríme, že väčšina bude môcť vystúpiť aj budúci rok," dozvedeli sme sa na záver.