Grécke ostrovy sa uprostred dovolenkovej sezóny zmietajú v požiaroch. Na jednom z nich sa nachádza slovenská moderátorka, ktorá popísala nepríjemné zážitky.

Jana Slačková sa na konci júla vybrala na dovolenku na Korfu. Do svojej vysnívanej destinácie však pricestovala práve v čase, keď tam vypukli veľké požiare. Na rozdiel od Rodosu tu nie je situácia natoľko vážna, ale aj napriek tomu je to v niektorých momentom podľa jej slov desivé.

Hlavné ohnisko požiaru sa na tomto ostrove našťastie nachádza mimo osídlených častí. Jana Slačková pre TV Markíza vysvetlila, že plamene pohltili zalesnenú časť v horách a keďže tam nie je silný vietor, tak sa nedokázali tak rýchlo presúvať ďalej. Napriek tomu je však podľa nej pohľad na horiacu oblasť veľmi nepríjemný.

„Včera sme cestovali po Korfu. Bývame na severe, na výlete sme boli najmä na juhu. Keď sme sa večer okolo desiatej vracali cestou smerom na sever, tak sme videli, že jedna časť ostrova horela. Bolo tam naozaj veľa dymu,“ moderátorka popísala svoj prvý kontakt s požiarom na Korfu. Pohľad naň bol podľa nej desivý. Hotel, v ktorom býva, sa nachádza sedem kilometrov vzdušnou čiarou od epicentra. Po celý čas tam vidieť stúpať dym a v noci je obloha oranžová.

O aktuálnej situácii v Grécku Jana Slačková informovala aj prostredníctvom sociálnych sietí. Tam popísala prvé kroky v evakuácii časti obyvateľov, ktorú boli nakoniec prinútení urobiť aj na Korfu.

„Celý deň sa pozerám na vrtuľníky, ktoré hasia požiar. Situácia je vraj pod kontrolou, miestne médiá o požiari informujú len sporadicky. Ako som sa dnes dočítala v jednom rozhovore s Češkou žijúcou na Korfu, včera v čase najväčšieho požiaru jedna korfská televízia vysielala koncert a druhá telenovelu. Včera aj tu preventívne evakuovali takmer 2500 ľudí, medzi nimi aj Slovákov a horelo 1600 hektárov lesa. Na Rodose je toto číslo omnoho vyššie,“ Jana priblížila, ako to momentálne vyzerá v obľúbenej dovolenkovej destinácii.

Slačková je v Grécku na dovolenke na vlastnú päsť a bez cestovky. Takýmto cestovateľom odporúča, aby sa pre istotu pred odchodom zo Slovenska registrovali cez formulár Ministerstva zahraničných vecí. Inak by ste vraj pred dovolenkou v týchto končinách nemali mať strach.

„Dostávam veľa správ, že sa sem chystáte a či je to bezpečné. Už by to malo byť pod kontrolou a nemusíte sa v tomto momente ničoho obávať. Korfu je nádherné a už teraz vám závidím,“ odkázala všetkým dovolenkárom Jana Slačková, ktorá si stihla užiť aj plavbu popri ostrove.