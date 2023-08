Slovenská športovkyňa prišla o oko.

Stačila mala chvíľka a celý život sa jej zmenil. Slovenská akrobatická lyžiarka Zuzana Bernardová za slobodna Stromková (33) si bude musieť zvykať na život len s jedným okom, píše portál Šport 24.

Slovenská reprezentantka je momentálne na materskej dovolenke. Prvýkrát sa stala mamou v októbri 2019, keď sa jej narodil synček Martin. V novembri 2022 zas prišla na svet dcérka Anna. Ani v tomto období nestratila Bernardová chuť športovať. Nestratila ani nič so svojho úsmevu a nestráca ho teraz, keď ju postihol úraz, ktorý navždy zmení jej pozeranie na svet.

„Do oka mi vpálila loptička a za stotinu času porušila všetko, čo sa v ňom nachádza. Na príjme v nemocnici mi doktorka povedala, že to dobre nevyzerá …vidím tmu, ale schránku oka sa po skoro 3 hodinách operácii podarilo zachrániť a v najbližších mesiacoch sa ukáže, či príjme zdravé oko to nevidiace alebo sa bude musieť vymeniť za implantát,“ napísala na sociálne siete účastníčka olympiády v Soči 2014. „Aj, keď vidieť na jedno oko už nebudem, no stále je fajn mať aspoň to svoje a veriť, že sa nič neskomplikuje… Po pár dňoch vychádzam z nemocnice a je to pre mňa nová životná výzva ale som vďačná aj za to, čo mám a že môžem pozerať na svet tým jedným,“ nestratila optimizmus Bernardová, ktorá sa nebála odfotiť so zničeným okom.

Bernardová exkluzívne pre Šport 24 doplnila, že ju trafila paintballová loptička, keď fotila jeden event a bolo už po hre. „Dala som si však dolu masku z tváre, že spravím ešte jeden záber, a v tom mi do oka vpálili.“

Zdroj: Šport24