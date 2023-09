Duchovný z Rímskokatolíckeho farského úradu v Borskom Svätom Jure tiež cvičí aj spieva, ale inak, ako Dan Reynolds z Imagine Dragons.

Umelecky aj fyzicky nadaný kňaz Martin Šafárik púta čoraz väčšiu pozornosť. Syn bývalého šéfa tajnej služby Antona Šafárika dokáže veriacich nadchnúť v kostole aj mimo neho. Obyčajný chlapec z Petržalky, ako o sebe hovorieva, vyštudoval operný spev, maľuje obrazy s duchovnou tematikou, zušľachťuje svoje telo v posilňovni a trénuje thajský box. A ešte niečím upútal našu pozornosť - nápadne sa podobá na speváka z jednej z najpopulárnejších kapiel súčasnosti, ktorá spôsobila nedávno ošiaľ aj na festivale Lovestream. Áno, reč je o Danovi Reynoldsovi z Imagine Dragons.

Cvičenie nie je hriech

Americká hudobná formácia Imagine Dragons sa už niekoľko rokov drží na vrchole slávy. Vznikla v roku 2008 v Las Vegas a prerazila skladbou Radioactive z roku 2012. Jej líder Dan Reynolds je od nášho kňaza o štyri roky mladší a rovnako ako Martin Šafárik sa môže pochváliť vyšportovaným telom.

Kým hudobník svoje bicepsy rád predvedie na koncertoch, kde vystupuje do pol pása obnažený, katolícky duchovný ich ukrýva pod talárom. Za svoje cvičebné nadšenie sa však rozhodne nehanbí. „Mnohí sa na mne pohoršujú, že na kňaza veľa cvičím a že boxovať by som už vôbec nemal. Ja by som sa mohol pohoršovať zase, že mnohí necvičia vôbec. Fakt je, že každý je zodpovedný za svoje zdravie. Duchovné aj telesné. Človek je aj jedno, aj druhé, nielen jedno,“ napísal komentár k svojej fotografii z posilňovne na sociálnej sieti kňaz, ktorý na svätého Valentína oslávil 40 rokov.

Radšej Pavarotti

Boli sme pred časom prví, kto duchovnému z Rímskokatolíckeho farského úradu v Borskom Svätom Jure v Senickom okrese spomenul podobnosť so známym spevákom Danom Reynoldsom. Veľmi sme ho však neprekvapili. „Nikto mi to ešte nepovedal. Ale vzhľadom na to, že túto kapelu počúva môj dobrý kamarát, samému mi to napadlo, keď som videl niekoľko videí,“ úprimne priznal kňaz, ktorý si Imagine Dragons doma nepúšťa a o jej lídrovi nič nevie.

To je podoba! Vľavo spevák Dan Reynolds z americkej kapely Imagine Dragons, vpravo slovenský kňaz Martin Šafárik. Zdroj: Profimedia, FB

Martin Šafárik podľahol čaru klasiky a jeho speváckym idolom je taliansky tenor Luciano Pavarotti. A obľúbený operný autor? „Giacomo Puccini. Bez debaty,“ dodá pohotovo. Ak už má relaxovať pri populárnej hudbe, uprednostnil by speváčky Norah Jonesovú, Beyoncé či Aliciu Keysovú.

Rozvedený a niekedy ateista

Slovenského kňaza so známym americkým hudobníkom spája nielen fyzická podoba, ale aj spev a náboženské cítenie. Obaja vyrastali v silno veriacej rodine. Otec farára z Borského Svätého Jura bol nielen riaditeľom Slovenskej informačnej služby, ale Anton Šafárik pred vymenovaním do funkcie pôsobil ako prezident Zboru dobrovoľníkov maltézskeho rádu na Slovensku. Podieľal sa aj na návšteve pápeža Jána Pavla II. na Slovensku v roku 2003.

V nábožnej atmosfére prežil detstvo aj líder Imagine Dragons, spolu s rodinou je členom Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, známej ako mormóni.

„Som veľmi jedinečný mormón,“ povedal Reynolds pre časopis People. „Neznášam, že ľudia musia byť zaškatuľkovaní. Niektoré dni neverím v nič – niekedy som pravdepodobne väčší ateista než ktokoľvek iný. A niektoré dni sa chcem modliť k Bohu.“

Dlhé roky po jeho boku stála manželka Aja Volkmanová, s ktorou má štyri deti. Vlani však podala žiadosť o rozvod a rodina zažívala ťažké chvíle.

Morálna povinnosť nemlčať

Martin Šafárik, naopak, svoju vieru všemožne bráni. Štyridsaťročný kňaz sa v poslednom čase vyjadruje aj k politikom a vo svojich príspevkoch na sociálnej sieti nešetrí Michala Šimečku či Luciu Ďuriš Nicholsonovú. Na otázku, či sa má kňaz právo vyjadrovať k politike odpovedá: „Nielenže má právo, ale dokonca má aj morálnu povinnosť! A to do takej miery, do akej sa politika vyjadruje o Božích veciach (život, spravodlivosť, mravy, sloboda vierovyznania ...).“

Informoval aj o reakcii, aká sa na jeho hlavu zosypala, keď vyjadril nesúhlas s vizuálom Divadla Pavla Országha Hviezdoslava. „´Fašista!´, ,Nácek!´ ,Úchyl!´, ,Klerofašista´,Pedofil!´, ,Homosexuál´, ,Dezolát!´, ,Stredoveký blb!´...Toto všetko som si vypočul na svoju adresu od členov ,istej´ komunity, ktorá sa pokúša v našej spoločnosti dosiahnuť rešpekt, toleranciu a úctu.“

Obaja páni, o ktorých hovoríme, podporujú aj charitatívne projekty. Kým slovenský duchovný na nich spolupracuje s českou speváčkou Luciou Bílou, Dan je známym aktivistom za práva LGBT komunity.