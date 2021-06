Libuše Šafránková (†68) svojím nečakaným skonom zlomila srdce nielen svojej rodine... Cez jej smrť sa nepreniesla ani manželka Abrhámovho kamaráta. Čo sa stalo?

Boli dlhoroční kamaráti a napokon ich postihol rovnaký osud. Takmer v rovnakom čase obaja prišli o svoje životné lásky... Herci Jan Kačer (84) a Josef Abrhám (81) prežili celý svoj dlhý život po boku svojich osudových žien. Priatelili sa oni dvaja aj ich manželky a veľmi podobný bol aj ich pracovný život. Tak ako sa pred kamerou spoločne objavovali Josef Abrhám s Libuškou Šafránkovou, rovnaké to bolo aj v prípade herca Jana Kačera a jeho manželky, herečky Niny Divíškovej (†84).

Slávny herecký pár Josef Abrhám (81) a Libuše Šafránková (†68)) patrili k najobsadzovanejším dvojiciam, a to tak vo filmoch, divadle či televízii. Pred pár rokmi sa však stiahla do ústrania slávna Popoluška, keď jej život ohrozila vážna choroba, nádorové ochorenie pľúc. Herečka podstúpila operáciu a z choroby sa zotavila, odvtedy sa šetrila a venovala sa už len svojej rodine a vnúčatám. V čase, keď obľúbená herečka ochorela, veľkou oporou jej bol okrem sestry Miroslavy Šafránkovej aj jej manžel, herec Josef Abrhám.

Lenže potom sa akoby zľahla zem aj po Josefovi Abrhámovi. Všetkých pred časom vystrašili slová Abrhámovho kamaráta, herca Jana Kačera (84), ktorý manžela slávnej Popolušky už pár mesiacov nedokázal zastihnúť, a to ani na telefóne. Hoci vtedy Libuše Šafránková informácie o manželovi Josefovi Abrhámovi zahmlievala, a tvrdila, že je úplne v poriadku, len nemá pri sebe telefón, nebola to celkom pravda. Zo zdrojov blízkych slávnemu hercovi preniklo, že je to s ním vážne... Josef Abrhám vraj trpí neurologockým ochorením, zle sa mu chodí, a Libuška mu preto mala pred pár mesiacmi zaobstarať invalidný vozík. Napokon to však skončilo tak, že Josef tu zostal, a Libušky už niet...

Veľmi podobný osud postihol aj Abrhámovho kamráta Jana Kačera, ktorého manželka Nina Divíšková taktiež ochorela, ale tú ničila Alzheimerova choroba. Krutá choroba drsne zasiahla do života celej rodiny. Jan Kačer sa o svoju chorú manželku staral ako najlepšie vedel, ale na túto chorobu proste niet lieku.

Nina Divíšková a Libuše Šafránková si boli dlhé roky veľmi blízke, kamarátili sa, aj spolu účinkovali v predstavení Rodina Tótov, kde si zahrali matku a dcéru. "Keď sa Nina dozvedela o smrti Libušky Šafránkovej, začala usedavo plakať. A od toho okamihu to s ňou išlo nezadržateľne nadol. Akoby na seba čakali! Už som s tým nemohol nič robiť," popísal herec pre český Blesk príčinu smrti svojej milovanej ženy, s ktorou prežil v manželstve 55 rokov. Jedinou útechou pre nich bolo, že Nina zomrela doma v kruhu svojej rodiny, manžela a troch dcér.