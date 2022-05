Statočná Hana Zagorová už mesiace bojuje so zdravotnými problémami, teraz však priznala smutnú pravdu.

O Hanu Zagorovú majú jej fanúšikovia oprávnené obavy. Speváčka ruší jedno plánované vystúpenie za druhým, dokonca výrazne obmedzila aj komunikáciu so svojimi priateľmi a fanúšikmi. Napokon pred časom predsa len dala o sebe vedieť. „Nebojte! Žijem a nie som v žiadnej nemocnici. Som doma so Štefanom a máme sa dobre!“ upokojila všetkých speváčka. „Nebolo to pre mňa ani trochu ľahké, ale nakoniec som sa rozhodla všetky svoje koncerty do konca tohto roku zrušiť. Necítim sa totiž ešte úplne dobre a myslím, že by to na mne bolo aj poznať. A to si moji fanúšikovia naozaj nezaslúžia - a ja tiež nie,“ zdôraznila Hanka.

Fanúšikom sa snažila dodať nádej, že ju ešte uvidia spievať: „Som zvyknutá podávať výkon na sto percent, a pokiaľ to nejde, tak radšej nič. Sľubujem však, pretože do konca roka uplynie ešte veľa času, že sa dám dokopy a že si zase všetci spoločne zaspievame,“ odkázala speváčka.

Hanka pre fanúšikov dokonca nakrútila video, ktoré umiestnila na svojom účte na sociálnej sieti, v ktorom sa zmienila o muzikále Biograf láska, pripravovanom z jej pesničiek, ktorý chystajú v pražskom divadle Kalich a bude mať premiéru v septembri. Všetko sa však nateraz deje bez jej priamej účasti práve kvôli speváčkiným zdravotným problémom. A hoci sa Hanka snaží bojovať a drží sa statočne, nedalo sa nevšimnúť si, ako ju jej zdravie vytrápilo, veď pozrite jej nové FOTO v GALÉRII.

A teraz Hanka nabrala odvahu a predstúpila aj pred televíznych divákov v relácii Showtime a priznala veľmi smutnú pravdu. Jej zdravie asi skúša, koľko toho krehká speváčka dokáže vydržať. Hanka sa nielenže roky borí s poruchou krvotvorby, keď bolo obdobie, že jej pravidelne museli meniť krv. Z toho sa síce na čas vďaka intenzívnej liečbe dostala, ale všetku jej predchádzajúcu snahu zmaril covid, ktorý jej rozhodil fungovanie organizmu, a tak Hanka opäť musí chodiť na praididelnú výmenu krvi. A k tomu všetkému sa teraz pridružila ešte aj osteoporóza, ako priznala Hanka. Osteoporóza sa vyznačuje rednutím kostí, sú krehké a lámu sa už aj pri menších úrazoch. Preto tie bolesti a korzet. Hane sa nalomili hneď tri stavce a potom ešte štvrtý. A hoci sa jej stav pomaličky zlepšuje, na vystupovanie to ešte rozhodne nie je. Nuž, ostáva veriť, že sa jej zdravotne polepší, a keď bude zdravá, príde aj všetko ostatné...