Dominika Gottová (47) svojmu otcovi pred smrťou nasľubovala vecí, ale... Teraz je už jasné, že je koniec.

Keď Dominika pred vyše rokom odišla z Fínska od svojho chorého muža, s ktorým sa plánovala rozviesť, v Česku chcela začať nový život. Spočiatku to vyzeralo, že je všetko na dobrej ceste, Dominika sa snažila vyriešiť svoju závislosť od liekov a alkoholu. Za pár mesiacov od otcovej smrti sa jej podarilo výrazne schudnúť a vyzerala naozaj veľmi dobre v porovnaní s tým, ako si ju všetci pamätali z oslavy osemdesiatky jej otca Karla.

Ešte pred pandémiou korona sa však ozývali hlasy, že s Dominikou to aj napriek jej snahe až tak ružovo nevyzerá. Okrem jej starej mamy a zopár priateľov totiž v Prahe nebola nikým vítaná, a tak vyzeral aj jej život. Kým žil jej otec, štedro ju dotoval, po jeho smrti sa musela o seba postarať sama. A potom korona pandémia jej urobila riadny škrt cez rozpočet. Prišla o prácu a financie sa snažila získať medializovaním informácií o ich rodine, čím sa spor medzi ňou a zvyškom rodiny, najmä vdovou Ivanou ešte viac vyostril.

Dominike postupne začalo čoraz viac prekážať, že je všetkým na očiach, najmä keď sa jej prestalo dariť. A tak sa rozhodla vrátiť späť do Fínska k svojmu ešte stále manželovi, keďže žiadosť o rozvod s ním stiahla. Zbalila si kufre a odletela do Fínska, kde sa podrobila liečbe, aby sa zbavila svojich zdravotných, ale aj psychických problémov. Teraz sa Dominika len nakrátko vrátila do Prahy, aby svoj život v Česku definitívne ukončila. Smutné je, že tu nechala osamotenú svoju mamu, ktorá má už 86 rokov a oporu dcéry by určite potrebovala.