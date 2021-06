Slávna Popoluška Libuše Šafránková prežila so svojím mužom Josefom Abrhámom v spokojnom vzťahu 45 rokov, rozdelila ich až ich smrť.

Mali manželstvo, akých dnes už nie je veľa, najmä nie vo svete šoubiznisu. Oni dvaja sa však jednoducho našli. Zoznámili sa, keď Abrhám randil s Naďou Urbánkovou. Nakoniec sa v roku 1976 milenci, ktorí boli obaja vychovaní vo viere, vzali v kostole. A strihli si to rovno dvakrát. Keďže Libuška bola katolíčka, jednu svadbu mali v katolíckom kostole. Josef je však evanjelik, preto, aby sa ani jemu nekrivdilo, mali druhú svadbu aj v evanjelickom kostole.

Asi rok po svadbe sa im narodil syn Jozef (44) a začali spolu hrať v mnohých filmoch, v komédii Svadobná cesta do Jiljí alebo vo filme Vrchní, prchni! Ten sa stal jedným z absolútne najmilovanejších. Manželskému páru to klapalo nielen pred kamerami, ale aj v súkromí, obaja si skvelo rozumeli. No hoci Libuše túžila po veľkej rodine, napokon to v ich rodine zostalo len pri jednom synovi. Obaja s manželom však boli takí vyťažení pri svojej hereckej profesii, že kto vie, či by vôbec zvládli vychovať aj viac detí.

V každom prípade ich syn Josef sa postaral o to, že sa ich rodina rozrástla. V prvom manželstve s režisérkou Denisou Grimmovou sa mu narodili dvaja synovia, Josef (14) a Antonín (12), z ktorých sú už teraz šikovní filmári. V druhom manželstve so Slovenkou Ľudmilou sa mu potom narodila dcéra Laura Josefína (4) a pribudli aj dvaja synovia - dvojičky (3). Herecký pár si potom na staré kolená užíval nie herectvo, ale radosť im robili práve ich vnúčatá.

Škoda len, že hereckému páru sa v posledných rokoch nedarilo po zdravotnej stránke, aby si svoje vnúčatá mohli ešte dlhšie užívať. Libuška podľahla vážnym dlhoročným zdravotným problémom len dva dni po svojich 68 narodeninách. A jej muž Josef Abrhám na tom tiež nie je zdravotne najlepšie, pre problémy neurologického charakteru sa mu zle chodí, dokonca musí používať invalidný vozík. Jeho priatelia si teraz o neho robia veľké starosti, ako to zvládne bez Libušky. Jeho Libušku mu totiž v dobrom závideli všetci jeho kamaráti a spolužiaci.

Vzťah Josefa Abrháma a Libuše Šafránkovej bol mimoriadny, takých dnes už veľa nie je. Najlepšie to vystihol Abrhámov spolužiak a kamarát Jiří Krampol: "Som spolužiak manžela Libušky, Pepíka Abrháma. Výborný človek a herec. V mladosti sme s Libuškou hrali, potom už menej. Ale vedeli sme o sebe. Mali výborné manželstvo, ako by snáď ani do tejto doby nepatrili, boli z iného sveta. Obaja introverti, skvele si rozumeli. Je mi ich strašne ľúto. Libušky i Pepíka."