Meno Marka Ztraceného zneužil muž, ktorý v minulosti sedel za vraždu.

V posledných rokoch sa čoraz viac množia prípady zneužívania mien známych celebrít. Príbeh českého speváka je však oveľa vážnejší ako rôzne finančné podvody či klamlivé reklamy na internete. Stačilo totiž len málo k tomu, aby sa stala veľká tragédia. Našťastie aj tentoraz vyhrala obozretnosť, vďaka ktorej sa mladé dievča nedostalo do vážnych problémov.

Manažérku Marka Ztraceného nedávno kontaktovala začínajúca speváčka. Chcela si overiť informácie, ktoré dostala od jedného muža. Ten jej pred istým časom napísal a presviedčal ju, že je manažérom populárneho hudobníka. Povedal jej, že sa Ztracenému veľmi páči ako spieva a chcel by ju preto angažovať do hlavnej úlohy muzikálu, ktorý pripravuje.

Chlap vydávajúci sa za manažéra potom prišiel s konečnou ponukou. Marek by rád stretol dievča aj osobne a vypočul si ju ako spieva naživo. Pod touto zámienkou ju chcel vylákať na Slovensko, kde aj mal pracovať na svojej novinke. V tomto momente to už však začalo byť mladej žene podozrivé a rozhodla sa napísať oficiálnej manažérke, ktorá má na starosti vybavovanie Ztraceného koncertov. A to sa nakoniec ukázalo ako ten najlepší krok, ktorý urobila vo svojom živote.

Anketa Boli ste už na koncerte Marka Ztraceného? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Našťastie dievča ešte kontaktovalo moju manažérku Simonu, u ktorej si odchod chcela overiť. Ihneď som kontaktoval políciu. Nikto nevieme, čoho sú takíto ľudia schopní, či jej nechcel ublížiť,“ vystrašený Marek potvrdil informácie z nepríjemného zážitku pre magazín Super.cz.

O chvíľu však prišiel ešte väčší šok. Českým novinárom sa totiž podarilo zistiť, že dotyčný muž má za sebou temnú kriminálnu minulosť a dokonca bol aj vo väzení. V roku 2006 ho právoplatne odsúdili v prípade únosu dievčaťa, ktoré počas únosu zomrelo a on ho iba vyhodil z auta do priekopy. Vtedy dostal trest na pätnásť rokov väzenia, ktorý mu zjavne nestačil. Teraz sa opakovane pokúšal zlákať inú mladú ženu a keby sa včas nespamätala, mohlo to dopadnúť rovnakou katastrofou.

„Túto informáciu počujem prvýkrát, som zdesený. Som naozaj rád, že som kontaktoval políciu. Som šťastný, že je dievča v poriadku. Rád by som znovu apeloval na verejnosť, podvodníkov je veľa, buďte opatrní. Po svete nebehajú len dobrí ľudia,“ dodal otrasený Marek Ztracený, ktorý bol šokovaný zo správ, ktoré sa dozvedel od novinárov magazínu Super.cz.