ŠOK! Sestra Jiřího Korna vyzerá ako bezdomovkyňa, no aha, za koho sa ide vydávať! FOTO To ozaj?

Najmladšia sestra speváka Jiřího Korna Yvetta dokáže šokovať za každých okolností. Vyzerá síce ako bezdomovkyňa, ale chystá svadbu, a ešte akú...

Celý život bola rebelka, a zostalo jej to aj na staré kolená. Najmladšia sestra speváka jiřího Korna nedávno všetkých šokovala, keď sa ako špinavá bezdomovkyňa ukázala na tlačovej besede k novému českému seriálu režiséra Tomáša Magnuska Společně sami. Herecká kolegyňa Zlata Adamovská ju chcela dať vyviesť z miestnosti, lebo sa pokúšala obsadiť jej stoličku. No ani nečudo, veď bola celá vychudnutá, špinavá, takmer celkom bez vlasov, pozrite FOTO v GALÉRII.

Yvetta Kornová kedysi mala našliapnuté na slušnú hereckú kariéru, svoj filmový debut zažila ako dvanásťročná, keď si zahrala v hudobnej komédii Prišla k nám púť. Potom išla študovať na konzervatórium, štúdium však nakoniec vzdala. Medzitým sa živila všelijako, napríklad aj ako chyžná, rekvizitárka či upratovačka. Neskôr začala piť prvú ligu, bývalý manžel jej dokonca ponúkol drogy, ktoré užívala asi dva roky, a postupne prišla o všetko, najmä o svoje tri malé deti. Jan mal vtedy rok a pol, Terezka asi 5 a Káča 4 roky. Yvetta sa celkom spustila. Ako sama priznala, veľmi žiarlila na úspech svojho brata, tak robila veci, ktoré boli na škodu.

Takýto spôsob života sa však podpísal aj pod jej výzor, Yvetta vyzerá ako bezdomovkyňa, pôsobí vari aj o dvadsať rokov staršie, než v skutočnosti je. Záchranné laso jej napokon hodil režisér Tomáš Magnusek, ktorý ju po rokoch začal obsadzovať vo svojich projektoch, naposledy do už spomínaného novému českého seriálu Společně sami.

Búrlivú minulosť má však, zdá sa, za sebou a už niekoľko rokov žije pokojný život v domčeku vo Veľkej Jesenici pri Náchode. „Mám doma osem mačiek, dve ovce a chodím variť kávu do penziónu dôchodcom. Myslím si, že je bohumilé venovať sa seniorom. Od tých starších sa môžete veľa naučiť,“ myslí „polepšená“ rebelka. „Ja už vlastne od života nič nepotrebujem a nechcem. Som šťastná, že mám tri zdravé deti. To je to jediné, čo sa mi v živote podarilo,“ zdôraznila Kornová.

Yvetta však opäť dokázala svojimi plánmi do budúcnosti šokovať. Ako priznala, čaká ju totiž krásna udalosť – plánuje sa druhýkrát vydať. „Mám dlhoročný vzťah. Plánujeme takú bláznivú svadbu. Len my dvaja a dvaja svedkovia. Možno si ich vyberieme na ulici medzi bezdomovcami. Vždy som hovorila, že druhýkrát sa budem vydávať až v sedemdesiatke. Ale asi to skúsim skôr. Možno už budúci rok.“ A kto je jej vyvolený?

Yvette v domčeku vo Veľkej Jesenici pri Náchode spoločnosť robí bývalý parlamentný spravodajca ČT a príležitostný herec Josef Petrů. "Vykajú si, ale Yvetta ho označuje za priateľa," prezradil Blesku režisér Tomáš Magnusek. Ten Yvettu a Jozefa obsadil do svojho filmu Stáří není pro sraby. „Hrajú tam takých humusáckych houmlesákov a ide im to skvele,“ prezradil o podarenej dvojici režisér Magnusek.