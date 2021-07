Karel Gott (†80) vo svojej knihe odhalil, aké príznaky pociťoval predtým, ako mu zistili rakovinu. Presne toto opísala aj Aneta Parišková.

Je to presne tak, ako to tvrdila vdova Ivana. Karel Gott bol pri písaní svojej knihy nezvyčajne úprimný. Keďže vedel, že jeho dni sú zrátané, chcel svojim fanúšikom aj svojim blízkym zanechať skutočne pravdivý odkaz o svojom živote. Preto sa rozhodoll hovoriť aj o veciach nepríjemných, ktoré by predtým určite tajil.

Až Gottova kniha odhalila skutočnú pravdu o jeho rakovine. Bolo to oveľa horšie, než si všetci mysleli. Karel Gott v knihe prezradil, že spočiatku ani sám netušil, ako na tom je. Rakovinu mu zistili pri bežnej prehliadke srdca, keď sa posťažoval, že má aj problémy s trávením, zväčšuje sa mu brucho a celkovo sa necíti dobre.

CT vyšetrenie odhalilo tekutinu v bruchu a hneď na druhý deň nasledovala operácia. A po nej prišla zdrvujúca správa. Lekári mu diagnostikovali Burkittov lymfóm, jedno z najagresívnejších ochorení lymfatického systému. Ihneď začali s liečbou, hoci, ako sa neskôr vyjadrila jedna z jeho ošetrujúcich lekárok, v jeho prípade sa nedalo očakávať úplné vyliečenie, lekári sa snažili aspoň mu predĺžiť život.

Karel sa totiž až neskôr dozvedel úplnú pravdu o svojej diagnóze. Nebol to len lymfóm v bruchu, rakovinu mal všade, v celom tele. Vtedy bol nesmierne vďačný, že na to nie je sám, ale že má po svojom boku starostlivú manželku Ivanu a dcérky. Rodina ho podržala a náročná liečba a vyčerpávajúce chemoterapie napokon zabrali.

Karla však veľmi trápili obavy o jeho malé dcérky. Keď ochorel, Charlottka začala chodiť do štvrtej triedy, Nelly dokonca len do druhej. Veľmi rád by ich doviedol aspoň k maturite, ale... Napokon mu neostávalo, iba sa zmieriť s tým, že všetko je tak, ako to musí byť... Spätne si premietal aj svoje pocity, čo sa dialo s jeho telom, než mu zistili tú krutú diagnózu. A opísal aj presne taký istý príznak, ako Aneta Parišková, ktorá pred vyše rokom zápasila s podobnou diagnózou.