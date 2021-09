Odchod z Česka jej nepomohol. Dominika Gottová svojím zjavom desí, jej otec sa musí v hrobe obracať z toho, ako dopadla.

Nevie si nájsť svoje miesto a to, ako teraz Dominika Gotová vyzerá, neveští nič dobré. A pritom plány mala, ako vždy, veľkolepé. Pred poldruha rokom, len pár mesiacov po otcovej smrti, sa Gottova najstaršia dcéra vrátila z Fínska späť do Česka a plánovala veľké zmeny vo svojom živote. Chcela sa rozviesť s manželom, ktorý ju ťahal ku dnu, a dať si dokopy svoj život. Napokon, veď otcovi pred smrťou sľúbila aj to, že sa zabaví svojej závislosti od liekov a alkoholu. Všetko však dopadlo trochu inak, ako plánovala.

Z rodiny sa jej návratu potešila asi len mama Antonie Zacpalová. S vdovou Ivanou aj s nevlastnými sestrami boli jej vzťahy na bode mrazu. Ani nečudo. Dominika ochotne prezrádzala médiám informácie o súkromí rodiny, a dokonca sa podujala napísať dve knihy o svojom otcovi. S ich vydaním predstihla aj vdovu Ivanu, ktorá pripravila vydanie výpravnej autobiografickej knihy o Karlovi Gottovi. Tú stihol Karel dokončiť ešte za svojho života.

Najstaršia Gottova dcéra síce na svojich knihách celkom slušne zarobila, lenže život v Česku jej skomplikovala pandémia korony. Prišla o prácu, podľa všetkého sa zase uchýlila k liekom, a možno aj k alkoholu, a výrazne pribrala. Navyše jej začal prekážať prílišný záujem o jej osobu, až sa napokon rozhodla situáciu vyriešiť radikálne. Vrátila sa späť do fínskej anonymity.

Spolu s manželom Timom sa Dominike podarilo získať vo Fínsku sociálny byt. Lenže to je asi aj to jediné pozitívne na jej pobyte vo Fínsku. Jej manžel Timo sa "vybral za prácou" do ďalekého Mexika, lenže Dominike žiadne peniaze neposiela. Tá vo Fínsku žije len zo sociálnych dávok, ktoré na naše pomery sú síce pomerne vysoké, ale tam jej stačia tak na nájom sociálneho bytu, a inak vraj Gottova najstaršia dcéra živorí.

Dominika si plánovala zohnať vo Fínsku prácu, bola aj na niekoľkých pracovných pohovoroch, ale neuspela., takže zase začína uvažovať o návrate do Česka. "Priletím na začiatku októbra, zistím si všetky možnosti ohľadom práce. Nehovorím, že sa vraciam, ale ak to tu nenaberie nejaký rýchly obrat, nič iné mi nezostane," prezradila najstaršia Gottova dcéra. To bude mať vdova Ivana radosť... A kedže sa Dominika utápa vo svojich problémoch, to sa prejavuje aj na jej vzhľade, z kedysi celkom peknej blondínky je dnes nevzhľadná opuchnutá žena v rokoch., veď pozrite FOTO v GAlÉRII!