Pred týždňom prišla z Chorvátska smutná správa. Náhle zomrela jogínka Diana Hô Chí († 39), ktorú sledovali ženy po celom Slovensku. Pár dní po tejto tragédii prišla ďalšia zdrvujúca správa. Náhle zomrela mladá trénerka a vášnivá športovkyňa Dajana Dulovcová († 28). Zdravému životnému štýlu sa oddala už vo veku 16 rokov. Stala sa z nej kondičná trénerka, výživová poradkyňa a bikiny fitneska. Z náhleho skonu Dajany sa spamätáva jej rodina, priatelia a tiež jej klienti. Známa ako osobná trénerka i poradkyňa pre výživu bola najmä v Prievidzi, ale vďaka sociálnym sieťam ju poznali aj v iných regiónoch. Ľudia ju zbožňovali aj pre jej dobré srdce.

Pred smrťou pomohla mužovi, ktorý sa zhodou nepriaznivých okolností ocitol bez peňazí a strechy nad hlavou, opäť zabezpečiť bývanie. Informovala o tom pred mesiacom na sociálnej sieti. Cestou na nákup si všimla na chodníku sedieť staršieho pána. Neváhala a okamžite mu podala pomocnú ruku a nakúpila mu základné potraviny. Následne jej rozpovedal svoj príbeh. Stratil prácu a čakal na rozhodnutie o dôchodku, ktorý mu najprv neschválili. Neskôr mu ho síce priznali, no k vyplateniu má dôjsť v septembri. Od marca tohto roku bol preto na ulici a bez príjmu.

Dajana ihneď cez sociálne siete usporiadala zbierku a vyzvala ľudí o pomoc. Zakrátko informovala, že sa jej podarilo vyzbierať nielen financie, ale zabezpečiť pre pána Martina aj slušné bývanie. Je to veľmi smutný paradox. Mužovi v núdzi zachránilo život, ona o ten svoj krátko na to prišla. Jej známi tomu nemôžu uveriť. „Neopísateľná bolesť naplnila naše srdcia, keď nám dňa 10. augusta odišla naša najmilovanejšia dcéra, vnučka, priateľka, sesternica, neter a kamarátka," znelo na smútočnom parte. Jej blízki sa s ňou rozlúčili 15. augusta v Dome smútku v Nitrianskom Pravne. O jej odchode informoval portál zoznam.sk.



Príčina smrti zatiaľ nie je oficiálne známa, no v komentároch sa začalo viackrát objavovať, že Dajana, ktorá pomáhala mnohým ľuďom, mala sama bojovať s duševnými problémami, čo malo vyústiť do krajného rozhodnutia. Podľa viacerých informácií ju mala nájsť mama vo vani bez známok života.

Informáciu o pozadí smrti Dajany potvrdila pre denník Nový čas jej mama Ivona (48), ktorá sa dcére nevedela dva dni dovolať.. „Nedvíhala. Myslela som si, že má toho veľa, že nestíha a zavolá. Ona však nevolala, ale neriešili sme to, lebo viem, že občas sa stalo, že deň nezavolala. Keď už však vo štvrtok nezdvíhala, začali sme mať trošku strach,“ uviedla vo veľkej spovedi. Preto sa vybrala za dcérou osobne. „Otvorila som dvere a kričala ,Dajanka, kde si‘. Prišli sme s mojou mamou do kúpeľne a bol tam strašný pohľad. Nikdy na to nezabudnem. Dajanka ležala nehybne vo vani.“

Dajanina mama vylúčila, že by si siahla na život sama. „Mala to najšťastnejšie obdobie, aké si len mohla želať. Mala skvelého priateľa. Aj mi povedal, že by si ju chcel vziať za ženu. Maľovala obrazy, piekla torty, milovala kone a príroda bola jej resetom. Niekedy sa až preceňovala. Chodila k nám na bicykli alebo prišla behom, mala kopec aktivít,“ dodala užialená Ivona pre Nový čas.