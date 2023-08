V stredu (9.8.) vo večerných hodinách sa na sociálnych sieťach objavili informácie o nečakanom úmrtí influencerky a fitness trénerky Diany Hô Chí.

Diana bola fitness trénerkou a inštruktorkou jógy, ktorá prostredníctvom portálu Fitshaker inšpirovala ľudí k cvičeniu a zdravému životnému štýlu.

Úmrtie mladej influencerky potvrdil aj Fitshaker na svojej sociálnej sieti. "Na niektoré situácie v živote vás nič a nikto nepripraví. Akoby ste ani nerátali s tým, že sa môžu stať. Neveríte tomu, že by mohli prísť. Napriek tomu pre nás (a predovšetkým pre Diankinu rodinu) taký deň včera nastal. Di nás navždy opustila," uviedol portál. Píše Mirtil Lépesová pre Plus JEDEN DEŇ.

Tragické úmrtie mladej ženy potvrdila aj jej sestra Lucia Hô Chí. "Prajem ti pokoj, sestra moja. Taký, aký si zažívala v hĺbke mora. Prajem ti šťastie, aké si našla pri milovanom mužovi. Prajem ti odvahu, aby si zvládla cestu, ktorá ťa teraz čaká. Nebež po nej aspoň raz, spomaľ a pomaly kráčaj. Prajem úľavu tvojej hlave, srdcu aj duši. Prajem ti koniec, ktorým začne niečo nové. Nebola si tvrdá, len veľmi zranená. Nadýchni sa, sestra moja. Už môžeš," napísala na svojej sociálnej sieti.

Obľúbená trénerka Diana mala údajne prísť o život vo vode. Isté je, že pri jednom z jej posledných príspevkov na svojej sociálnej sieti sa vyjadrila, že sa na dovolenke v Chorvátsku potápala až do 30 metrovej hĺbky. "Pre mňa je freediving joga pod vodou. Čo ma naučila joga? Byť v totálnom kľude. A v tom kľude idem dolu a s rovnakým kľudom idem na hladinu," napísala.

Reakcie Dianiných fanúšikov sú dojemné. "Prosím vás, povedzte niekto, že to nie je pravda. To ani nemôže byť pravda. Bohyne predsa neumierajú," reagovala Mima a Andrea pridala: "Odišla si nám do nekonečna." "Vždy si ma aj po mesiacoch, dokonca rokoch nakopla. Strážila si, keď som cvičila, aby ma zadok nestiahol na podložku. Aby som nestratila dych. Ani úsmev a radosť z cvičenia. Najkrajšia joga, vlastne každé tvoje cvičenie, aké som videla. Často som si tvoje videá len pozrela...

Dnes si mi ho vyrazila ty...ten dych...," napísala jedna z jej mnohých obdivovateliek.