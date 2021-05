Šokujúce tajomstvo o Gottovi! Bohdalka odhalila niečo, čo nikto nečakal: To nemôže byť pravda!

Jedným z osudových mužov legendárnej Bohdalky bol Karel Gott (†80). Nikdy si ju síce nevzal, ale aha, čo teraz odhalila Jiřina.

O tom, že Jiřina Bohdalová a Karel Gott si boli celé roky veľmi blízki, vedel každý. Priatelili sa roky, a keď sa božský Kája dal dokopy s Ivanou Macháčkovou, držala mu palce. Dokonca jeho Ivanu bránila pre ohováračskými rečami, že je zlatokopka. A tak keď Karel zomrel, dostala sa jej tej cti, že mala hlavný rozlúčkový prejav na jeho veľkolepom pohrebe.

Celé roky sa vedelo aj to, že Jiřinu Bohdalkovú si veľmi obľúbila aj Gottova mama Marie. Tá by ju pokojne prijala aj za nevestu, neprekážalo jej ani to, že je od Karla o sedem rokov staršia. Zo svadby napokon nič nebolo, lebo ako Jiřina prezradila, jej sa Karel v mladosti ako muž vôbec nepáčil a navyše Karel sa nechcel ženiť. Jiřine zato venoval jeden zo svojich obrazov, na ktorom boli obaja spolu vyobrazení ako ženích a nevesta.

Lenže teraz po rokoch Jiřina Bohdalová odhalila jedno tajomstvo, o ktorom nikto netušil. Karel Gott mal totiž isté plány s jej dcérou Simnonou Stašovou. Budete len pozerať! Toto by ste od "Božského Káju" asi nečakali.