Helena Růžičková bola dobráčkou od kosti. No niekedy vyvádzala tak, že pred ňou utekali kolegovia i diváci.

Pavlovi Novotnému sa podarilo dostať k zaujímavému spisu ŠTB. V ňom sa dopodrobna popisuje, čo v jeden septembrový večer v roku 1973 vyvádzala Helena Růžičková priamo v jednom z českých divadiel. I keď bola známa ako veľká dobráčka, neznášala komunistov a nebála sa do nich zaútočiť aj na verejnosti. V ten osudný deň navyše užila lieky na chudnutie, ktoré zapila alkoholom a to spustilo jej pekelnú šou. Všetky informácie zo spisu synovi Petra Novotného potvrdil aj Jan Přeučil, ktorý bol očitým svedkom tejto udalosti.

„Herečka sa s partiou vydala pár hodín pred predstavením do vinárne. Najskôr na obed, potom sa začalo piť. A Růžičková si už tam mala urobiť takú špičku, až na celý podnik začala vykrikovať, že jej „všetci komunisti môžu pobozkať zadok“. Tak to eštébakom nahlásil udavač, ktorý bol s celou divadelnou spoločnosťou. Pred samotným predstavením potom začalo ísť do tuhého. Už doma uvelebený režisér Jaroslav Gillar z divadla prijme telefón. „Helena Inka Čekanová zúfalé hlási, že Růžičková je tak na šrot, že zo seba strháva šaty, sprosto nadáva a padá zo schodov“. Ostatní herci sa boja nejakej provokácie a tentoraz už fakt odmietajú hrať,“ Novotný na sociálnych sieťach popísal detaily zo spisu. Jeho rodina mala k Helene veľmi blízko, pretože bola na svadbe jeho otca a všetci ju mali radi pre jej strelené nápady.

Anketa Patrila Helena Růžičková k vašim obľúbeným herečkám? Áno 71% Nie 29% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Režisér sa preto vybral riešiť problém priamo do divadla. Tam už Růžičková začala riadiť vo veľkom štýle. Stihla zdemolovať maskérňu a museli na ňu zavolať doktora, ktorý jej dal upokojujúci prostriedok. V tom čase už o jej vyčíňaní vedeli aj eštébaci, ktorí rýchlo pribehli do šatne. Tam sa však nechali presvedčiť, že dostala len nervový kolaps a všetko bude v poriadku.

„Medzitým sa Růžičková potácala po chodbách divadla, sprosto nadávala, kričala, že nebude hádzať perly sviniam, aby jej všetci komunisti pobozkali zadok a podobne. Predstavenie prebiehalo normálne až do doby, keď na javisko vstúpila Růžičková. Tá sa na javisku potácala, blábolila neustále niečo o zadku a iné nezrozumiteľné nadávky. Nakoniec padla do klavíra a herci ju museli podopierať. Gillar napriek tomu ešte váhal s ukončením predstavenia. A to nemal robiť. Helena totiž vzápätí pošle do zadku celé hľadisko, v ktorom je zájazd z vidieka, ktorý užasnuto sleduje výjav v rámci ktorého sa následne Růžičková rozhodne Přeučila i Procházku na striedačku rôzne kopať,“ podľa Novotného sa v spise Tanečnica uvádza, že až v tomto momente sa rozhodol režisér stiahnuť oponu.

To už však bolo neskoro, pretože na svete bol ďalší veľký škandál. Keďže sa túto krízovú situáciu nepodarilo ututlať, tak Helena Růžičková musela z divadla nedobrovoľne odísť. Tak ako sa uvádza v spise, po výpovedi vraj absolvovala trojmesačnú liečbu na psychiatrii, čo ešte viac zhoršilo jej vzťah ku komunistom.