Čiernovlasý rocker Robert Kodym, známy z kapiel Wanastowi Vjecy a Lucie, kedysi pútal pozornosť svojím fešným zjavom a jeho plagát zdobil nejednu dievčenskú izbu. Dnes by ste ho už asi nespoznali...

Kde sú tie časy, keď bol Robert Kodym takýto fešný mladík. Roky nik nezastaví, a ani sa nechce veriť, že známy rocker pred pár dňami oslávil už svoje 55. narodeniny. Pred viac ako dvadsiatimi rokmi si za nemalé peniaze kúpil chátrajúci barokový zámok v Bečvároch, ktorý neskôr zrekonštruoval so svojím otcom. Bolo to však poriadne veľké "sústo". Robert síce vždy túžil po starom dome, ktorý by si upravil podľa svojich potrieb, no toto už takmer "nedal". Po čase priznal, že ani netušil, koľko energie, práce, peňazí, stresu a bezsenných nocí ho bude stáť táto rekonštrukcia jeho zámku.

A je to naozaj veľkorysé bývanie, s ktorým mal Robert veľké plány. Jeho snahou bolo vrátiť túto stavbu do pôvodnej podoby z polovice 18. storočia. Jednu z dvadsiatich šiestich izieb nechal Kodym prerobiť na nahrávacie štúdio, kde vznikali skladby kapely Wanastowi Vjecy. Robert by bol rád, keby sa tu mohol napríklad konať pravidelný komorný festival klasickej hudby.

Teraz má však Robert celkom iné starosti. Ako sa podarilo zistiť českému portálu blesk, muzikant, o ktorom sa vie, že už dávnejšie má problémy s alkoholom, sa aktuálne nachádza v psychiatrickej liečebni Červený Dvůr neďaleko Českého Krumlova, kde liečia pacientov s rôznymi závislosťami, od alkoholu, drog či hracích automatov.

Robert sa nielen rokmi, ale zrejme aj pôsobením alkoholu zmenil na nepoznanie. Štíhleho dlhovlasého rockera by ste v ňom márne hľadali, veľmi pribral a jeho fanúšikovia ho môžu spoznať vari len podľa kovbojského klobúka, ktorý stále nosí. Pozrite si v GALÉRII fotky z Robertovej mladosti, aj aktuálne fotky z posledného obdobia. Ten rozdiel je neskutočný.