Z neodolateľného fešáka Eliena, ktorý mal v čase nakrúcania Pelíškov sladkých 17, je dnes 40-ročný tatko troch detí, pozrite, ako vyzerá!

V Pelíškoch očaril filmovú Jindřišku, v skutočnom živote mu nájdenie tej pravel trošku trvalo. Ešte ako pomerne mladý sa herec a muzikant Ondřej Brousek (40) oženil s o sedem rokov staršou herečkou a moderátorkou Adélou Gondíkovou, s ktorou má dnes už 17-ročnú dcéru Nelu. Manželstvo však nevydržalo, z jednoduchého dôvodu, fešný herec sa zahľadel do inej, a to rovno do dcéry kozmonauta Rmeka. Anna Remková (40) bola zároveň aj jeho herecká kolegyňa.

Rozvod s Adelou Gondíkovou nebol príjemný, herečka plánovala druhé dieťa a namiesto toho sa dozvedela, že jej manžel má už inú. Ondřej tak bol rád, že aspoň jeho vtedy sedemročná dcéra Nela mu nič nevyčítala. Ale, ako sa hovorí, časom sa všetko utrasie. S manželkou Annou tento rok oslávi 11 rokov trvania manželstva. Vzali sa v novembri roku 2010 krátko po rozvode., jeho nastávajúca už čakala ich prvé spoločné dieťa.

Ondřej Brousek tak v manželstve s Annou Remkovou vychováva desaťročného syna Františka a štvorročnú dcéru Hanu. Od čias Pelíškov sa pochopiteľne zmenil. Dnes je z neho zrelý pánko v okuliaroch, ktorý je od Eliena o pár kíl ťažší a namiesto hustej hipisáckej hrivy sa mu črtá plešinka. Ale do svojej terajšej manželky je zamilovaný rovnako, ako na začiatku ich vzťahu.